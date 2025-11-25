Brza, zdrava i puna okusa: Ova supa štiti imunitet cijele porodice

S dolaskom hladnijeg vremena stiže i sezona prehlada i viroza, a najbolje oružje za jačanje imuniteta često je – u tanjiru.
Ova supa za imunitet prava je mala vitaminska bomba: bogata povrćem, proteinima iz piletine te obogaćena đumbirom i limunom, poznatim po svojim blagotvornim svojstvima. Brza za pripremu, iznimno ukusna i hranjiva, idealna je za cijelu porodicu.
Priprema traje oko 20 minuta, kuhanje 50 minuta, što znači da ćete u samo sat i 10 minuta imati ukusan i zdrav obrok za 4 osobe.
Sastojci:
maslinovo ulje
mrkva
butternut tikva
celer
luk
šampinjoni
pasta od đumbira
češnjak
pileća kocka
kipuća voda
ruzmarin
riža
limun (korica i sok)
jaja
kuhana ili pečena piletina.
Priprema:
Zagrijte kašiku maslinovog ulja u velikom loncu na srednje jakoj vatri. Dodajte nasjeckani luk te mrkvu, butternut tikvu i celer narezane na kockice, s prstohvatom soli. Pirjajte pet minuta. Potom dodajte šampinjone i kuhajte dok ne omekšaju.
Umiješajte đumbir, sjeckani češnjak, ruzmarin i rižu te kuhajte dvije minute dok ne zamiriše. Pileću kocku otopite u 2.5 l kipuće vode te dodajte u lonac i pustite da zavri. Kuhajte poklopljeno 20 minuta, a zatim umiješajte natrganu piletinu i koricu limuna te pustite da krčka pet minuta ili dok riža ne bude kuhana. Zatim uklonite grančicu ruzmarina i smanjite vatru na nisku.
U zasebnoj zdjeli umutite jaja sa sokom od limuna. Polako umiješajte kutljaču ili dvije vruće supe u jaja kako biste ih temperirali i spriječili zgrušavanje. Postupno umiješajte smjesu s jajima natrag u lonac, neprestano miješajući dok supa ne postane svilenkasta. Ugasite vatru, začinite i poslužite.