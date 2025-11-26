Omiljeni kolač u laganoj verziji: Tri leće za moderne sladokusce

Ako volite klasične "tri leće", ali biste željeli nešto laganije i manje kalorično, imamo savršenu verziju za vas. Ovaj recept zadržava sve ono što preferiramo kod originala – sočnost, kremastu teksturu i prepoznatljiv okus – ali bez kondenziranog mlijeka i s puno manje šećera.

Umjesto kupovnog kondenziranog mlijeka, koje može sadržavati i do 230 grama šećera, ova zdrava verzija koristi domaću varijantu s tek 15 grama šećera. Prirodne mliječne masti osiguravaju pun i kremast okus, dok kolač ostaje lagan, osvježavajuć i savršeno primjeren za sve koji paze na prehranu, ali ne žele žrtvovati užitak u desertu.

Savršeno za popodnevni obrok ili desert nakon - uživanje bez grižnje savjesti.

Sastojci

6 kom jaja

200 g brašno tip 400 meko

1 kom kesica praška za pecivo

50-70 g šećera

1 kom vanilin šećera

400-500 slatka pavlaka

700 mlijeko 3.8 posto mm

20-25 g kravlji puni maslac 82 posto

300 ml kućno "kondenz" mlijeko

300 g karamele

Priprema

Odvojiti žumance od bjelanjaca. Bjelanjke u većoj posudi mikserom čvrsto umutiti i ubacivati postepeno šećer i vanilin šećer te opet sve miksati. U smjesu dodavati jedan po jedan žumanjak te nakon svakog mutiti smjesu. Kada se smjesa namuti i dobije velik volumen/visinu, dodati brašno prethodno dobro pomiješano sa praškom za pecivo pa sve lagano izmiješajte ručno i polako da ne padne previše.

U tepsiju stavite papir za pečenje i ravnomjerno izlijte dobijenu smjesu. Pecite 20-23 minute na 180 stepeni. Nakon što biskvit ispečete izvući ga zajedno s papirom iz tepsije, sačekati da se malo ohladi a gornji dio plitko izbušiti viljuškom na mnogo mjesta. 400-500 ml slatke povlake usuti u još uvijek vruću tepsiju (da se što više razvodni i lakše namoči biskvit), te položiti naopačke okrenut biskvit (izbušeni dio ka dolje) da se natopi 10-ak minuta. Za to vrijeme 300 ml mlijeka ugrijati i rastvoriti u njemu 20-25 ml kravljeg punomasnog maslaca, kako biste dobili mlijeko sa 10-11 posto masti, a koje neće biti pregusto i preslatko kao kupovno kondenz mlijeko. Biskvit prelijte ovim mlijekom dok je još toplo (da se maslac ne bi izdvajao na vrhu), zatim prelivate običnim mlijekom (idealno 3.8 posto masti zbog okusa).