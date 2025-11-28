Banana hljeb s makom: Najsočniji kolač koji ćete napraviti za 10 minuta

Ako tražite desert koji se sprema bez puno muke, a pritom izgleda i miriše kao da ste proveli sate u kuhinji, banana hljeb s makom je pun pogodak. Ovaj sočan kolač spaja mekoću zrelih banana i prepoznatljivu aromu maka, stvarajući savršenu kombinaciju za jutarnju kafu, popodnevnu užinu ili lagani slatki zalogaj pred kraj dana.

Priprema je brza i jednostavna, pa je idealan za sve koji žele napraviti nešto domaće, ukusno i mirisno – bez komplikacija i dugog stajanja za šporetom.

Sastojci

2 veće zrele banane

100 g šećera

80 g omekšalog maslaca

2 jaja

160 g glatkog brašna

1 kašika praška za pecivo

1⁄2 kašičica sode bikarbone

prstohvat soli

1 vanilin šećer

2 kašike mlijeka

40 g mljevenog maka

Priprema

Zagrijte pećnicu na 175 °C. Kalup za pečenje obložite papirom ili ga premažite maslacem i pospite brašnom. Zgnječite banane vilicom u pire. Umutite maslac sa šećerom, dodajte jaja i dobro izmiksajte. Zatim u ovu smjesu umiješajte bananin pire, vanilin šećer i mlijeko.

U posebnoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, sol i mak. Suhe sastojke polako dodajte mokrima i lagano promiješajte dok se smjesa ne ujednači. Izlijte je u pripremljeni kalup i poravnajte površinu.

Pecite 50–60 minuta. Ostavite hljeb da se hladi u kalupu 10 minuta, zatim ga izvadite i potpuno ohladite na rešetki prije rezanja.