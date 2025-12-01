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IDEALNO ZA HLADNE DANE

Nikad više loš pire krompir: Ovo je trik koji svi hvale

Tajna je u pravilnoj temperaturi i redoslijedu dodavanja osnovnih namirnica

Najbolji pire krompir. Pexels

A. P.

1.12.2025

Tokom hladnih dana malo šta nudi utjehu kao zdjela kremastog pire krompira. Iako djeluje kao jedno od najjednostavnijih jela, mnogi se i dalje bore s uobičajenim problemima: previše rijedak, gust ili pun grudvica. No, jedan kulinarski stručnjak otkrio je trik koji svima može uspjeti — a potrebno vam je samo nešto što već imate u kuhinji.

Iskusni kuhar Max (Max), na društvenim mrežama poznat kao Meals with Max, podijelio je svoj recept i otkrio da su ključ uspjeha toplo mlijeko i puter. Prema njegovim riječima, tajna nije u dodavanju pavlake ili drugih sastojaka, nego u pravilnoj temperaturi i redoslijedu dodavanja ovih osnovnih namirnica. 

- Uvijek koristite toplo, a ne hladno mlijeko, jer se bolje povezuje s krompirom i spriječava ljepljivu teksturu - istaknuo je Maks.

Proces pripreme počinje time da se krompir nareže na komade približno iste veličine kako bi se ravnomjerno skuhao. 

- Krompir treba staviti u hladnu vodu, ne u toplu, jer će se tada spoljašnji sloj prebrzo skuhati, a unutrašnjost ostati tvrda - objasnio je. 

Nakon što krompir prokuha oko 20 minuta i omekša, potrebno ga je ocijediti i ostaviti da se kratko prosuši. Za najbolje rezultate preporučuje korištenje ricera, ručnog cjedila koje daje najfiniju, pahuljastu teksturu. Nakon što se krompir propasira, dodaje se puter, a zatim toplo mlijeko. 

Osim što su jednostavni, ovi savjeti garantuju savršen pire krompir mekan, pahuljast i pun okusa. Max naglašava da je ključ u jednostavnosti: pravilno kuhanje, toplo mlijeko i puter, bez nepotrebnih dodataka. 

# RECEPTI
# KUHANJE
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