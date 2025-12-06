Oblanda sa tri bogata fila: Brza i svečana, a recept je lak da lakši ne može biti

Ako postoji kolač koji može da bude i jednostavan i glamurozan u isto vreme, onda je to oblanda sa tri bogata fila. Šarena, izdašna i neodoljiva, ona spaja tri različita ukusa u jedan slojeviti zalogaj koji mami i izgledom i mirisom. To je onaj kolač koji na tacni uvijek prvi nestane, bez obzira na konkurenciju.

Oblanda sa tri fila izgleda efektno, ali se priprema iznenađujuće lako. Zato je toliko volimo. Sve se samo umuti, namaže, poreda, i već imate desert koji izgleda kao da ste proveli sate u kuhinji. A niste. Svaki sloj nosi svoju teksturu, svoju aromu i svoju malu priču, pa ova oblanda djeluje kao mini degustacija u tri čina.

Idealna je za praznike, porodična okupljanja, vikend hedonizam ili situacije kada želite da ostavite utisak a da se ne mučite preko mjere.

Sastojci za oblandu sa tri bogata fila:

4 manje oblande

fil:

200 g suvih smokava

100 g suvog grožđa

Sok od 1 pomorandže

50 g šećera u prahu

fil:

200 g mljevenih oraha

100 ml vrućeg mlijeka

100 g šećera u prahu

1 kašika ruma

fil:

4 žumanaca

100 g šećera u prahu

Sok od 1 limuna

150 g margarina

Glazura:

100 g čokolade za kuhanje

3 kašike ulja

Priprema

Prvi fil napravite tako što ćete isjeckane smokve sjediniti sa suvim grožđem, sokom od pomorandže i šećerom.

Za drugi fil pomiješajte vruće mlijeko sa orasima, šećerom i rumom i ostavite da sve lijepo upije.

Treći fil spremite kuhajući žumanca sa šećerom na pari dok ne postanu gusta, pa kada se ohlade dodajte limun i margarin i umutite u glatku kremu.

Redosled slaganja je ključan i najljepši dio posla. Prva oblanda se uvijek filuje sa strane sitnih kockica, zatim ide prvi fil, pa oblanda, pa drugi fil, pa oblanda, pa treći fil i još jedna oblanda na vrhu.

Glazuru pripremite tako što ćete otopiti čokoladu sa uljem i preliti preko kolača. Kada se sve stegne, isjeći na štangle.

Ovo je kolač sa tri raspoloženja u jednom. Nježan prvi sloj, bogat drugi, zavodljiv treći. Kada se presječe, izgleda kao mali slatki spektakl, a kada se proba, shvatite zašto se toliko prenosi od kuće do kuće.

Oblanda sa tri fila nije samo recept. To je mala porodična scena, jedan od onih kolača koji se pamte po mirisu, po boji presjeka i po tome kako svi za tren oka uzmu drugi komad. Sačuvajte recept. Trebat će vam.