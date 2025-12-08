Varivo s oslićem i krompirom: Lagano jelo na kašiku

U hladnim decembarskim danima najidealnija su bogata, ali lagana jela na kašiku. Varivo s oslićem i krompirom ćete napraviti nabrzinu, a u ovoj verziji obogaćeno je s više povrća i dubljim aromama.

Varivo će biti još ukusnije ako mu dodate 1 – 2 kockice zamrznutog umaka od povrća. U tom slučaju smanjite količinu paradajz-pirea. Umjesto oslića možete koristiti drugu bijelu ribu, naprimjer bakalar.

Sastojci

3 kašike maslinova ulja

1 manji luk

2 čehna bijelog luka

1 mrkva

1 komadić celera

700 g krompira

500 g fileta oslića bez kože (smrznutih ili svježih)

50 g bijelog vina

250 g paradajz-pirea ili 2 kašike koncentrata paradajza

500 g povrtnog ili ribljeg temeljca

voda po potrebi

1 list lovora

½ kašičice sušenog kopra

so i biber

Priprema

Luk i bijeli luk nasjeckajte, mrkvu i celer narežite na kockice, a krompir na kockice oko 1 x 1 cm. Za bržu pripremu luk, mrkvu, celer i bijeli luk zajedno usitnite u sjeckalici.

Ribu pregledajte kako biste odstranili zaostale kosti pa narežite na komade veličine zalogaja. Može biti smrznuta ili svježa.

U zdjeli zagrijte maslinovo ulje. Dodajte usitnjeno povrće i malo posolite pa dinstajte petminuta. Zatim dodajte krompir, promiješajte pa zalijte vinom, paradajzom i temeljcem. Dodajte vode da pokrije površinu krompira, ubacite lovor i kopar.

Nakon što varivo zakipi, poklopite i kuhajte približno 25 minuta. Sada u varivo dodajte ribu, lagano promiješajte, poklopite i kuhajte još 7 - 10 minuta (duže ako je zamrznuta, kraće ako je svježa), tj. dok krompir ne postane mekan, a riba kuhana. Začinite po ukusu i poslužite odmah.