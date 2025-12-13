Brza i jednostavna posna baklava koji se topi u ustima

Za vrijeme posta, pronalaženje deserta koji je istovremeno bogat ukusom i jednostavan za pripremu može djelovati kao nemoguća misija.

Upravo zato je posna baklava od samo tri glavna sastojka postala apsolutni fenomen na društvenim mrežama, bez dugog boravka u kuhinji, ovaj recept donosi savršen spoj tradicije i moderne brzine.

Posna baklava koja se topi u ustima

Ova verzija omiljene poslastice dokazuje da za vrhunski užitak nije potrebno komplikovanje.

Tajna leži u jednostavnosti i kvalitetu osnovnih namirnica.

Dok tradicionalni recepti zahtijevaju vještinu razvijanja kora, ova posna baklava koristi gotove kore, ali trikom u pripremi postiže onaj domaći šmek za kojim svi žude. Priprema traje svega 20 minuta, dok rerna obavlja ostatak posla.

Potrebni sastojci:

Kore: 500 g tankih kora za pitu (birajte one namjenske za baklavu).

Orasi: 500 g mljevenih oraha (možete dodati i malo sjeckanih za teksturu).

Šećer: 800 g (za sirup, uz vodu koja se podrazumijeva).

Priprema korak po korak:

Uključite rernu na 200 stepeni. Dok se rerna grije, pripremite pleh tako što ćete ga blago nauljiti. Redati kore u pleh. Svaku drugu koru pospite bogatim slojem oraha. Nemojte štedjeti, orasi su srce ovog kolača.

Kada potrošite sav materijal, oštrim nožem isijecite baklavu na kocke ili rombove prije pečenja. Ovo je ključno kako bi se ispekla ravnomjerno. Prelijte vrelim uljem (oko 200 ml) preko proreza. Pecite dok ne dobije zlatnu boju.

Dok se peče, skuhajte sirup od šećera i 800 ml vode (kuhajte 15 minuta). Vruću baklavu prelijte prohlađenim sirupom.

Tajna zlatne korice i hrskavosti (Savjeti majstora)

Hladno na vruće: Uvijek poštujte pravilo- vruća pita, hladan preliv (ili obrnuto). To sprječava da postane gnjecava.

Limun je saveznik: Iako nije obavezan, par kriški limuna u sirupu sprječava kristalizaciju šećera i daje svježinu.

Pritisak: Prije pečenja, blago pritisnite gornju koru dlanom kako bi se slojevi slijepili i zrak izašao.

Odmor: Najbolja je kada odstoji preko noći, tada upije svu tekućinu i arome se sjedine.