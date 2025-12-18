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SAVRŠEN UKUS

Najbolji recept za slane fritule s jogurtom

Ove fritule možete jesti same, ali su savršene za umakanje u kečap, majonezu ili čak punjenje raznim dodacima

Slane fritule. Pexels

Dž. M.

18.12.2025

Slane fritule s jogurtom su jednostavan i ukusan obrok koji možete poslužiti kao užinu, prilog uz glavno jelo ili čak kao laganu večeru. Njihova kombinacija hrskave vanjštine i sočne unutrašnjosti čini ih neodoljivim, a jogurt u tijestu daje im dodatnu vlagu. Ove fritule možete jesti same, ali su savršene za umakanje u kečap, majonezu ili čak punjenje raznim dodacima poput sira, šunke ili začinskog bilja.

Sastojci:

200 g brašna

1 jaje

150 g jogurta

1 kašičica praška za pecivo

1/2 čajna kašičica soli

1/2 čajna kašičica mljevenog papra

Maslinovo ulje za prženje

Priprema:

U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sol i papar.

Dodajte jaje i jogurt te sve dobro promiješajte dok ne dobijete glatku smjesu.

U velikoj tavi zagrijte malo maslinovog ulja na srednje jakoj vatri.

Kašikom stavljajte male porcije smjese u vruće ulje i pržite fritule 3-4 minute sa svake strane, dok ne postanu zlatno smeđe i hrskave.

Kada su gotove, izvadite fritule i stavite ih na papirnati ručnik kako bi upile višak ulja.

Ove slane fritule možete obogatiti i s dodatkom tvrdog naribanog sira. 

# RECEPTI
# HRANA
# KUHANJE
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