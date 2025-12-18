Najbolji recept za slane fritule s jogurtom

Slane fritule s jogurtom su jednostavan i ukusan obrok koji možete poslužiti kao užinu, prilog uz glavno jelo ili čak kao laganu večeru. Njihova kombinacija hrskave vanjštine i sočne unutrašnjosti čini ih neodoljivim, a jogurt u tijestu daje im dodatnu vlagu. Ove fritule možete jesti same, ali su savršene za umakanje u kečap, majonezu ili čak punjenje raznim dodacima poput sira, šunke ili začinskog bilja.
Sastojci:
200 g brašna
1 jaje
150 g jogurta
1 kašičica praška za pecivo
1/2 čajna kašičica soli
1/2 čajna kašičica mljevenog papra
Maslinovo ulje za prženje
Priprema:
U velikoj zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sol i papar.
Dodajte jaje i jogurt te sve dobro promiješajte dok ne dobijete glatku smjesu.
U velikoj tavi zagrijte malo maslinovog ulja na srednje jakoj vatri.