Napravite najbolje uštipke koji su hrskavi izvana, a mekani iznutra

Uštipci su jedno od onih jela koja se rado pripremaju za doručak, užinu ili brzu večeru. Ipak, iako djeluju jednostavno, nije uvijek lako dobiti savršenu teksturu – hrskavu koricu izvana i mekano, prozračno tijesto iznutra.

Ovaj recept donosi jednostavno rješenje bez kvasca, što značajno skraćuje vrijeme pripreme, dok kombinacija praška za pecivo i jogurta osigurava lagane i ukusne uštipke svaki put.

Sastojci

4 jaja

400 ml jogurta

1 kašičica soli

2 praška za pecivo

500 g brašna

Ulje za prženje

Priprema

U većoj posudi umutite jaja sa jogurtom i soli dok se sastojci ne povežu. Zatim postepeno dodajte prašak za pecivo i brašno, neprestano miješajući, sve dok ne dobijete gustu i ujednačenu smjesu bez grudvica. Važno je da tijesto ne bude prerijetko. U dubljoj tavi zagrijte dovoljno ulja kako bi uštipci mogli slobodno plutati tokom prženja. Kašikom uzimajte smjesu i pažljivo spuštajte u vruće ulje. Pržite ih s obje strane dok ne poprime lijepu zlatno-smeđu boju. Gotove uštipke izvadite na papirni ubrus kako bi se uklonio višak masnoće. Najbolji su dok su još topli, a možete ih poslužiti same ili uz dodatke po želji.