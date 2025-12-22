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Napravite najbolje uštipke koji su hrskavi izvana, a mekani iznutra

Ovaj recept donosi jednostavno rješenje bez kvasca, što značajno skraćuje vrijeme pripreme

Najbolji uštipci. Pexels

A. P.

22.12.2025

Uštipci su jedno od onih jela koja se rado pripremaju za doručak, užinu ili brzu večeru. Ipak, iako djeluju jednostavno, nije uvijek lako dobiti savršenu teksturu – hrskavu koricu izvana i mekano, prozračno tijesto iznutra.

Ovaj recept donosi jednostavno rješenje bez kvasca, što značajno skraćuje vrijeme pripreme, dok kombinacija praška za pecivo i jogurta osigurava lagane i ukusne uštipke svaki put.

Sastojci

4 jaja

400 ml jogurta

1 kašičica soli

2 praška za pecivo

500 g brašna

Ulje za prženje

Priprema

U većoj posudi umutite jaja sa jogurtom i soli dok se sastojci ne povežu. Zatim postepeno dodajte prašak za pecivo i brašno, neprestano miješajući, sve dok ne dobijete gustu i ujednačenu smjesu bez grudvica. Važno je da tijesto ne bude prerijetko. U dubljoj tavi zagrijte dovoljno ulja kako bi uštipci mogli slobodno plutati tokom prženja. Kašikom uzimajte smjesu i pažljivo spuštajte u vruće ulje. Pržite ih s obje strane dok ne poprime lijepu zlatno-smeđu boju. Gotove uštipke izvadite na papirni ubrus kako bi se uklonio višak masnoće. Najbolji su dok su još topli, a možete ih poslužiti same ili uz dodatke po želji.

Odlično se slažu i sa slatkim i sa slanim prilozima poput meda, džema ili pekmeza, ali i uz sir, kajmak ili pavlaku. 

# RECEPTI
# UŠTIPCI
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