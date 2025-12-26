Francuska salata: Neizostavni klasik praznične trpeze

Kako se približavaju dani porodičnih okupljanja, domovi se ponovno ispunjavaju poznatim mirisima jela bez kojih je teško zamisliti novogodišnje praznike. Upravo ti okusi bude uspomene i stvaraju osjećaj topline koji prati zajedničke trenutke za stolom.
Među neizostavnim jelima posebno mjesto zauzima francuska, odnosno ruska salata – klasik koji se gotovo podrazumijeva na svakom svečanom ručku ili večeri. Za razliku od ruske salate, francuska se priprema bez mesa, što je čini laganijom, ali jednako ukusnom opcijom. Riječ je o jednostavnoj hladnoj salati od sitno sjeckanog povrća povezanog kremastim umakom, koja se brzo priprema i gotovo uvijek oduševljava goste.
Sastojci
400 g zamrznutog graška
400 g kuhanog krompira
400 g mrkve
300 g kiselih krastavaca
3 tvrdo kuhana jaja
400 g majoneze
100 g milerama
1 kašika senfa
sol, biber