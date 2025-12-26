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BRZO I JEDNOSTAVNO

Francuska salata: Neizostavni klasik praznične trpeze

Priprema se od sitno sjeckanog povrća povezanog kremastim umakom

Francuska salata. Pexels

A. P.

26.12.2025

Kako se približavaju dani porodičnih okupljanja, domovi se ponovno ispunjavaju poznatim mirisima jela bez kojih je teško zamisliti novogodišnje praznike. Upravo ti okusi bude uspomene i stvaraju osjećaj topline koji prati zajedničke trenutke za stolom.

Među neizostavnim  jelima posebno mjesto zauzima francuska, odnosno ruska salata – klasik koji se gotovo podrazumijeva na svakom svečanom ručku ili večeri. Za razliku od ruske salate, francuska se priprema bez mesa, što je čini laganijom, ali jednako ukusnom opcijom. Riječ je o jednostavnoj hladnoj salati od sitno sjeckanog povrća povezanog kremastim umakom, koja se brzo priprema i gotovo uvijek oduševljava goste. 

Sastojci

400 g zamrznutog graška

400 g kuhanog krompira

400 g mrkve

300 g kiselih krastavaca

3 tvrdo kuhana jaja

400 g majoneze

100 g milerama

1 kašika senfa

sol, biber

Priprema

Povrće i jaja očistiti te narezati na sitne kockice. Možete koristiti i zamrznuto povrće iz kese. Skuhati mrkvu i grašak, zatim dobro ocijediti. U posebnoj posudi pomiješati majonezu, mileram, senf te dodati so i biber po ukusu. Spojiti sve sastojke i lagano promiješati da se sjedine.

Ostaviti salatu u frižideru da se dobro ohladi prije posluživanja. 

# RECEPTI
# SALATA
# FRANCUSKA SALATA
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