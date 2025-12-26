Francuska salata: Neizostavni klasik praznične trpeze

Kako se približavaju dani porodičnih okupljanja, domovi se ponovno ispunjavaju poznatim mirisima jela bez kojih je teško zamisliti novogodišnje praznike. Upravo ti okusi bude uspomene i stvaraju osjećaj topline koji prati zajedničke trenutke za stolom.

Među neizostavnim jelima posebno mjesto zauzima francuska, odnosno ruska salata – klasik koji se gotovo podrazumijeva na svakom svečanom ručku ili večeri. Za razliku od ruske salate, francuska se priprema bez mesa, što je čini laganijom, ali jednako ukusnom opcijom. Riječ je o jednostavnoj hladnoj salati od sitno sjeckanog povrća povezanog kremastim umakom, koja se brzo priprema i gotovo uvijek oduševljava goste.

Sastojci

400 g zamrznutog graška

400 g kuhanog krompira

400 g mrkve

300 g kiselih krastavaca

3 tvrdo kuhana jaja

400 g majoneze

100 g milerama

1 kašika senfa

sol, biber