Tiramisu torta koja uvijek uspijeva: Kremasta, lagana i neodoljivo mirisna

Postoje kolači koji nikada ne izlaze iz mode, a tiramisu je bez sumnje jedan od njih.

Ova italijanska klasika, u verziji raskošne torte, savršena je za sve prilike, od porodičnih okupljanja do svečanih trenutaka kada želite desert koji izgleda elegantno, a priprema se lakše nego što biste pomislili.

Kombinacija vazdušastog biskvita, mirisne kafe i bogatog maskarpone fila čini ovu tortu neodoljivo kremastom i izbalansiranom.

U nastavku donosimo provjereni recept za tiramisu tortu koja uvijek uspijeva.

Sastojci:

Za biskvit:

6 jaja

180 g šećera

1 kesica vanilin šećera

120 g glatkog brašna

1 kašika gustina

½ kašičice praška za pecivo

Za natapanje:

200 ml jake, ohlađene kafe

Za fil:

500 ml slatke pavlake

500 g maskarpone sira

100 g šećera u prahu

Za završnicu:

kakao u prahu

Priprema:

Biskvit

Bjelanca umutite u čvrst snijeg, zatim postepeno dodajte šećer i vanilin šećer, muteći dok smjesa ne postane sjajna i stabilna. Dodajte žumanca jedno po jedno. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, gustin i prašak za pecivo, pa lagano sjedinite sa umućenom smjesom. Izlijte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 15 minuta. Ostavite da se potpuno ohladi.

Priprema kora

Ohlađen biskvit pažljivo izvadite iz pleha, uklonite papir i po potrebi isijecite na tri ili četiri tanke kore, u zavisnosti od željene visine torte.

Fil

Slatku pavlaku umutite u čvrstu pjenu. Dodajte maskarpone sir i šećer u prahu, pa kratko umutite dok ne dobijete gladak i kremast fil.

Slaganje torte

Na tanjir ili tacnu nanesite tanak sloj fila, zatim položite prvu koru i ravnomjerno je poprskajte ohlađenom kafom. Premažite filom i ponavljajte postupak dok ne potrošite sve kore i fil. Završite slojem fila.

Hlađenje i dekoracija

Tortu ostavite u frižideru najmanje tri sata, a idealno preko noći, kako bi se ukusi lijepo povezali. Pred služenje obilno pospite kakaom u prahu.

Ova tiramisu torta je savršen izbor kada želite desert koji izgleda sofisticirano, a ostavlja utisak domaće, pažljivo pripremljene poslastice. Kremasta, mirisna i lagana – baš onakva kakvu svi volimo, prenosi Ona.rs.