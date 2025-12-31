Organizirate doček kod kuće? Evo ideja za brze i ukusne zalogaje

Doček Nove godine je pred vratima, a s njim i planiranje menija za druženje s najdražima. Ako tražite brze, jednostavne i neodoljivo ukusne zalogaje koji će oduševiti sve goste, na pravom ste mjestu. Donosimo pet provjerenih recepata za slasne grickalice sa sirom koje se pripremaju bez mnogo muke i idealne su za svaku zabavu.

Bombice sa sirom i bijelim lukom

Ove kuglice od tijesta za pizzu pune se rastopljenom mozzarellom i premazuju puterom s bijelim lukom. Gotove su za svega 20 minuta, a toliko su ukusne da ćete ih vjerovatno praviti u duploj količini. Idealne su kao toplo predjelo dok se odbrojava do ponoći.

Baguette s bijelim lukom i sirom

Klasik kojem je teško odoljeti, ali u još bogatijoj verziji. Umjesto običnog hljeba s puterom i bijelim lukom, ovaj recept donosi kremasti namaz od krem sira, parmezana i začina. Priprema traje manje od deset minuta, a rezultat je mirisan i hrskav zalogaj koji se savršeno slaže s narescima i čašom vina.

Kuglice od sira

Za ove slasne pržene kuglice potrebna su vam samo tri sastojka – mozzarella, kukuruzni škrob i jaje. Brzo se umijese, još brže isprže, a rezultat je hrskava korica i rastezljiva, rastopljena unutrašnjost. Poslužite ih tople, uz omiljeni umak i gledajte kako nestaju s tanjira.

Topli sendviči iz rerne

Jednostavan recept koji vraća u djetinjstvo. Ne treba vam toster, već samo rerna i nekoliko osnovnih sastojaka poput starog hljeba, šunke, sira i jogurta. Ovo je odličan način da iskoristite ostatke hljeba i pripremite zasitan zalogaj za veće društvo bez mnogo stajanja uz šporet.

Rolnice sa sirom i šunkom

Hrskava alternativa klasičnom sendviču. Tost-hljeb se razvalja, puni šunkom i sirom, urola, a zatim pohuje i prži do zlatne boje. Ove rolnice savršene su za grickanje „s nogu“, a posebno ih vole djeca. Brze, jednostavne i izuzetno ukusne – pun pogodak za svaku priliku.