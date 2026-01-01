Najbrži i najsočniji tiramisu: Verzija je očaravajuća

Tiramisu je omiljeni talijanski kolač koji savršeno spaja bogatstvo kafe, kremasti mascarpone i nježan biskvit. Tokom praznika često je neizostavan desert na svakom stolu. Njegova kombinacija slatkog i gorkog, kremaste i lagane teksture čini ga pravim užitkom, a istovremeno elegantnim i jednostavnim za pripremu.

Za one koji žele uživati u tiramisuu bez dugog kuhanja, postoji brza verzija koja je jednako ukusna i očaravajuća.

Sastojci za 2 osobe:

3 kašičice instant kafe

3 kašičice likera od kafe

250 g mascarpone sira

85 g kondenziranog mlijeka

1 kašičica ekstrakta vanilije

4–6 piškota

1 kašičica kakaa za posipanje

Priprema:

Kafu rastopite u 2 kašike vruće vode, dodajte liker od kafe i 75 ml hladne vode te ostavite sa strane. Mascarpone, kondenzirano mlijeko i vaniliju izmiksajte električnim mikserom dok smjesa ne postane gusta i kremasta. Piškote prepolovite ili prelomite na komade i nakratko umočite u pripremljenu kafu. Složite nekoliko komada piškota na dno čaša ili zdjelica, prekrijte kremom i posipajte kakao prahom. Ponavljajte slojeve po želji i stavite tiramisu u hladnjak na minimalno 1 sat prije posluživanja kako bi se dobro rashladio.



