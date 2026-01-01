Najbrži i najsočniji tiramisu: Verzija je očaravajuća

Tiramisu je omiljeni talijanski kolač koji savršeno spaja bogatstvo kafe, kremasti mascarpone i nježan biskvit. Tokom praznika često je neizostavan desert na svakom stolu. Njegova kombinacija slatkog i gorkog, kremaste i lagane teksture čini ga pravim užitkom, a istovremeno elegantnim i jednostavnim za pripremu.
Za one koji žele uživati u tiramisuu bez dugog kuhanja, postoji brza verzija koja je jednako ukusna i očaravajuća.
Sastojci za 2 osobe:
3 kašičice instant kafe
3 kašičice likera od kafe
250 g mascarpone sira
85 g kondenziranog mlijeka
1 kašičica ekstrakta vanilije
4–6 piškota
1 kašičica kakaa za posipanje
Priprema:
Kafu rastopite u 2 kašike vruće vode, dodajte liker od kafe i 75 ml hladne vode te ostavite sa strane. Mascarpone, kondenzirano mlijeko i vaniliju izmiksajte električnim mikserom dok smjesa ne postane gusta i kremasta. Piškote prepolovite ili prelomite na komade i nakratko umočite u pripremljenu kafu. Složite nekoliko komada piškota na dno čaša ili zdjelica, prekrijte kremom i posipajte kakao prahom. Ponavljajte slojeve po želji i stavite tiramisu u hladnjak na minimalno 1 sat prije posluživanja kako bi se dobro rashladio.