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BRZO I NEODOLJIVO

Savršene kiflice sa sirom od samo tri sastojka

Savršen su izbor za doručak ili poslijepodnevnu užinu

Savršene kiflice sa sirom. Pexels

A. P.

2.1.2026

Kiflice punjene mozzarella sirom savršen su izbor za doručak ili poslijepodnevnu užinu. Brze su za pripremu, jednostavne i neodoljive — posebno za ljubitelje topljenog sira. 

Najbolje od svega je što se pripremaju od samo tri osnovna sastojka: gotovog tijesta za pizzu, štapića mozzarella sira i soli.

Za recept možete koristiti i domaće tijesto, a tijesto za pizzu pokazalo se kao najbolja opcija. Ipak, ako želite uštedjeti vrijeme, kupovno tijesto daje odlične rezultate uz minimalan trud.

Mozzarella štapići idealni su za punjenje — lako su dostupni, savršene veličine i tokom pečenja postaju lijepo rastezljivi i kremasti. Za dodatni vizualni i okusni efekat, vrh kiflica možete posuti solju za perece ili listićima morske soli.

Pečenjem kiflice dobijaju sjajnu, zlatno-smeđu koricu, nalik onoj na perecima, što ih čini još primamljivijima.

Priprema

Zagrijte rernu na 200 °C. U veću posudu sipajte oko 280 ml vode, dodajte sodu bikarbonu i stavite da proključa na jakoj vatri. Na lagano pobrašnjenoj površini razvaljajte tijesto u pravougaonik dimenzija približno 38 × 30 cm. Rezačem za pizzu podijelite tijesto na 12 manjih pravougaonika. U sredinu svakog stavite po jedan štapić smrznute mozzarelle. Tijesto pažljivo omotajte oko sira i dobro pritisnite rubove kako se ne bi otvorili tokom pečenja.

U serijama kratko kuhajte punjeno tijesto u ključaloj vodi dok ne ispliva na površinu i ne počne se lagano napuhavati, oko 30 sekundi. Šupljikavom kašikom izvadite kiflice i slažite ih na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite umućenim jajetom i pospite solju. Pleh stavite u rernu i pecite 8 do 10 minuta, odnosno dok kiflice ne poprime lijepu zlatno-smeđu boju. Ostavite ih da se kratko ohlade. Prebacite kiflice na tanjir i poslužite tople, uz umak po želji.

# RECEPTI
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