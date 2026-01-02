Savršene kiflice sa sirom od samo tri sastojka

Kiflice punjene mozzarella sirom savršen su izbor za doručak ili poslijepodnevnu užinu. Brze su za pripremu, jednostavne i neodoljive — posebno za ljubitelje topljenog sira.

Najbolje od svega je što se pripremaju od samo tri osnovna sastojka: gotovog tijesta za pizzu, štapića mozzarella sira i soli.

Za recept možete koristiti i domaće tijesto, a tijesto za pizzu pokazalo se kao najbolja opcija. Ipak, ako želite uštedjeti vrijeme, kupovno tijesto daje odlične rezultate uz minimalan trud.

Mozzarella štapići idealni su za punjenje — lako su dostupni, savršene veličine i tokom pečenja postaju lijepo rastezljivi i kremasti. Za dodatni vizualni i okusni efekat, vrh kiflica možete posuti solju za perece ili listićima morske soli.

Pečenjem kiflice dobijaju sjajnu, zlatno-smeđu koricu, nalik onoj na perecima, što ih čini još primamljivijima.

Priprema

Zagrijte rernu na 200 °C. U veću posudu sipajte oko 280 ml vode, dodajte sodu bikarbonu i stavite da proključa na jakoj vatri. Na lagano pobrašnjenoj površini razvaljajte tijesto u pravougaonik dimenzija približno 38 × 30 cm. Rezačem za pizzu podijelite tijesto na 12 manjih pravougaonika. U sredinu svakog stavite po jedan štapić smrznute mozzarelle. Tijesto pažljivo omotajte oko sira i dobro pritisnite rubove kako se ne bi otvorili tokom pečenja.

U serijama kratko kuhajte punjeno tijesto u ključaloj vodi dok ne ispliva na površinu i ne počne se lagano napuhavati, oko 30 sekundi. Šupljikavom kašikom izvadite kiflice i slažite ih na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite umućenim jajetom i pospite solju. Pleh stavite u rernu i pecite 8 do 10 minuta, odnosno dok kiflice ne poprime lijepu zlatno-smeđu boju. Ostavite ih da se kratko ohlade. Prebacite kiflice na tanjir i poslužite tople, uz umak po želji.