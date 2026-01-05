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SAVRŠENA TEHNIKA

Jednostavan recept za rižu kakvu pripremaju u Japanu

Okus ne zavisi samo od vrste, već i od načina pripreme

Jednostavan recept za rižu kakvu pripremaju u Japanu. Unsplash

A. P.

5.1.2026

Riža je jedna od najčešće korištenih namirnica širom svijeta, ali njen savršen okus ne zavisi samo od vrste, već i od načina pripreme. U japanskoj kuhinji riža ima posebno mjesto, a upravo iz tog razloga Japanci su usavršili njeno kuhanje do najsitnijih detalja.

Poznata japanska kuharica Harumi Kurihara otkriva da je godinama eksperimentirala s pripremom riže, sve dok nije pronašla metodu koja daje najbolji okus i teksturu. Iako se u Japanu riža najčešće kuha u posebnim kuhalima, Harumi ističe da se jednako dobar rezultat može postići i bez njih, uz nekoliko jednostavnih pravila.

Za početak, u posudu stavite dvije šoljice bijele riže kratkog zrna. Prelijte je vodom i lagano promiješajte rukom, a zatim vodu dobro ocijedite kako biste uklonili nečistoće. Zrna potom lagano protrljajte dlanovima, isperite pod hladnom vodom i ponovo ocijedite. Ovaj postupak ponavljajte sve dok voda ne postane potpuno bistra. Nakon toga rižu prebacite u sito i ostavite da odstoji oko 15 minuta.

Rižu zatim stavite u šerpu ili tavu i dodajte jednaku količinu vode. Ako želite mekšu rižu, možete dodati malo više vode, dok će manja količina dati čvršću teksturu. Poklopite posudu i kuhajte na jakoj vatri dok voda ne proključa. Kada zavrije, smanjite vatru i ostavite da se lagano kuha 10 do 12 minuta.

Nakon kuhanja isključite vatru i ostavite rižu poklopljenu još desetak minuta da 'odmori'. Prije serviranja je lagano promiješajte kako bi zrna postala rahla. Ovako pripremljena riža može se poslužiti samostalno ili kao savršen prilog raznim jelima.

# RECEPTI
# KUHANJE
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