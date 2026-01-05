Jednostavan recept za rižu kakvu pripremaju u Japanu

Riža je jedna od najčešće korištenih namirnica širom svijeta, ali njen savršen okus ne zavisi samo od vrste, već i od načina pripreme. U japanskoj kuhinji riža ima posebno mjesto, a upravo iz tog razloga Japanci su usavršili njeno kuhanje do najsitnijih detalja.

Poznata japanska kuharica Harumi Kurihara otkriva da je godinama eksperimentirala s pripremom riže, sve dok nije pronašla metodu koja daje najbolji okus i teksturu. Iako se u Japanu riža najčešće kuha u posebnim kuhalima, Harumi ističe da se jednako dobar rezultat može postići i bez njih, uz nekoliko jednostavnih pravila.

Za početak, u posudu stavite dvije šoljice bijele riže kratkog zrna. Prelijte je vodom i lagano promiješajte rukom, a zatim vodu dobro ocijedite kako biste uklonili nečistoće. Zrna potom lagano protrljajte dlanovima, isperite pod hladnom vodom i ponovo ocijedite. Ovaj postupak ponavljajte sve dok voda ne postane potpuno bistra. Nakon toga rižu prebacite u sito i ostavite da odstoji oko 15 minuta.

Rižu zatim stavite u šerpu ili tavu i dodajte jednaku količinu vode. Ako želite mekšu rižu, možete dodati malo više vode, dok će manja količina dati čvršću teksturu. Poklopite posudu i kuhajte na jakoj vatri dok voda ne proključa. Kada zavrije, smanjite vatru i ostavite da se lagano kuha 10 do 12 minuta.