Česnica – simbol blagostanja i zajedništva na božićnoj trpezi

Česnica je nezaobilazan dio božićne trpeze. Prema narodnim običajima, ona se mijesi na božićno jutro, a u nju se stavlja novčić koji simbolizuje blagostanje u godini koja dolazi.

Porijeklo imena

Ime česnice potiče od riječi „čest“, što znači dio, jer običaj nalaže da svaki član porodice dobije svoj dio ove pogače. Tradicionalno se mijesi bez kvasca, ali se danas sve češće pravi i meka varijanta sa kvascem.

Recept

Donosimo vam recept za starinsku, najjednostavniju varijantu.

Sastojci:

600 g pšeničnog brašna (tip 500)

1 kašičica soli

Oko 300 ml mlake vode (ili mlijeka, po želji)

evenntualno 1 kašika masti ili ulja

evenutualno 1/2 kašičice sode bikarbone

Novčić

zrno kukuruza, grančica badnjaka (za ukrašavanje)

Priprema:

U dublju posudu prosijte brašno, dodajte so i sodu bikarbonu. Postepeno dolivajte mlaku vodu u kojoj ste rastopili malo masti. Mijesite tijesto dok ne postane glatko i čvrsto, ali ne previše tvrdo.

U pripremljeno tijesto ubacite dobro opran novčić. Tijesto još malo premijesite kako bi se novčić sakrio.

Oblikujte pogaču, stavite je u podmazan pleh i viljuškom ili drvenim štapićem napravite šare po vrhu. Često se na sredini utisne pečat (slovo) ili se pogača ukrasi grančicom badnjaka.

Pecite u rerni zagrijanoj na 200°C oko 10 minuta, a zatim smanjite na 180°C i pecite još 30 minuta dok česnica ne dobije zlatnu boju.

Pečenu česnicu poprskajte sa malo vode i umotajte u čistu pamučnu krpu da omekša.

Narodni običaj: „Lomljenje“ česnice

Česnica se ne siječe nožem, već se „lomi“ rukama za božićnim ručkom. Svaki član porodice dobija svoj dio, a onome kome pripadne novčić, vjeruje se da će imati posebnu sreću i napredak tokom cijele godine.