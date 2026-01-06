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ZA BADNJE VEČE

Pijani šaran po starom kafanskom receptu

Izdinstajte luk, papriku i paradajz, začinite i poslužite zajedno

Šaran na tanjiru. Pixabay

A. O.

6.1.2026

Riba, a kod nas je to najčešće šaran, nezaobilazni je dio trpeze koji se sprema za Badnje veče.

Sva jela za posljednje veče velikog Božićnog posta spremaju se s posebnom pažnjom, a na posnu trpezu iznose se jednostavna, ali preukusna i aromatična jela.

Riba, kao neizostavni dio trpeze za Badnje veče, pruža bezbroj mogućnosti za pripremu, naročito kada se spoji sa dobrim vinom, maslinovim uljem i mirisnim začinima.

Pijani šaran je upravo takvo jelo, bogato ukusima, sočno i mirisno, pa obavezno isprobajte ovaj stari kafanski recept koji su domaćice usvojile i odavno ga prave kod svojih kuća, piše Blic.

Sastojci:

2 kg šarana

Za marinadu:

3 lovorova lista

2 dl bijelog vina

3 dl maslinovog ulja

so i biber

par grančica ruzmarina

1 dl konjaka ili dobre rakije

1 dl soka od limuna

Za prilog:

300 g luka

500 g paprike

500 g paradajza

Priprema:

Pomiješajte sve sastojke za marinadu, pa je prelijte preko šarana i držite u frižideru preko noći.

Izvadite šarana iz marinade, stavite ga u pleh i pecite na 170 stepeni oko pola sata. Izdinstajte luk, papriku i paradajz, začinite i poslužite zajedno.

# RIBA
# BADNJE VEČE
# RECEPT
# ŠARAN
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