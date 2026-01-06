Pijani šaran po starom kafanskom receptu

Riba, a kod nas je to najčešće šaran, nezaobilazni je dio trpeze koji se sprema za Badnje veče.
Sva jela za posljednje veče velikog Božićnog posta spremaju se s posebnom pažnjom, a na posnu trpezu iznose se jednostavna, ali preukusna i aromatična jela.
Riba, kao neizostavni dio trpeze za Badnje veče, pruža bezbroj mogućnosti za pripremu, naročito kada se spoji sa dobrim vinom, maslinovim uljem i mirisnim začinima.
Pijani šaran je upravo takvo jelo, bogato ukusima, sočno i mirisno, pa obavezno isprobajte ovaj stari kafanski recept koji su domaćice usvojile i odavno ga prave kod svojih kuća, piše Blic.
Sastojci:
2 kg šarana
Za marinadu:
3 lovorova lista
2 dl bijelog vina
3 dl maslinovog ulja
so i biber
par grančica ruzmarina
1 dl konjaka ili dobre rakije
1 dl soka od limuna
Za prilog:
300 g luka
500 g paprike
500 g paradajza
Priprema:
Pomiješajte sve sastojke za marinadu, pa je prelijte preko šarana i držite u frižideru preko noći.
Izvadite šarana iz marinade, stavite ga u pleh i pecite na 170 stepeni oko pola sata. Izdinstajte luk, papriku i paradajz, začinite i poslužite zajedno.