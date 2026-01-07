U potrazi ste za desertom koji je sočan: Ovo je najbrži brauni

Ako ste u potrazi za desertom koji je sočan, čokoladan i gotov za tren oka, a uz to i u zdravijoj varijanti, ovi brauni su savršen izbor.
Zahvaljujući sastojcima poput kokosovog ulja i umaka od jabuka, ova verzija je lakša od klasične, ali ni najmanje ne zaostaje po okusu.
Priprema je izuzetno brza i jednostavna, a rezultat je slastica kojoj je teško odoljeti – idealna za svaku priliku. Odličan recept za zdraviju verziju omiljenih braunija koji su gotovi za manje od pola sata.
Sastojci:
kokosovo ulje
umak od jabuka
ekstrakt vanilije
jaja
integralno brašno
kakao
šećer
tamna čokolada.
Priprema:
U velikoj zdjeli pomiješajte kokosovo ulje, umak od jabuka, ekstrakt vanilije i jaja. Dodajte integralno brašno, kakao i šećer te miješajte dok se smjesa potpuno ne sjedini.
Smjesu izlijte u kalup za pečenje i pospite tamnom čokoladom prethodno narezanom na manje komadiće. Pecite 15 minuta u rerni zagrijanoj na 180 stepeni. Čačkalicom provjerite da li su brauniji pečeni.
Prije posluživanja ostavite ih da se ohlade na sobnoj temperaturi.