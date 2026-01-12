Mađarske prženice: Hrskavije i sočnije od običnih

Mađarske prženice predstavljaju zanimljivu i zasitniju varijantu klasičnog doručka na koji smo navikli. Iako se na prvi pogled čine sličnim domaćim prženicama, razlika je prije svega u dodatku sira i načinu pripreme, koji ovom jelu daje bogatiji ukus i hrskaviju teksturu.

Tanke kriške

Osnova su tanke kriške starijeg hljeba koje se kratko umaču u mlijeko, tek toliko da omekšaju spolja, ali da zadrže čvrstinu. Između dvije kriške stavlja se topljivi sir, čime se formira mali sendvič. Upravo ovaj sir daje prepoznatljiv karakter mađarskim prženicama, jer se tokom prženja topi i stvara sočnu unutrašnjost.

Nakon toga, sendviči se redom uvaljaju u brašno, jaja, a zatim u rendani sir, koji se zalijepi za površinu i pri prženju stvara zlatnu, hrskavu koricu. Prže se u vreloj masnoći dok ne dobiju lijepu boju i izražen miris. Važno je da se svaka prženica priprema pojedinačno, bez dužeg stajanja, kako hljeb ne bi upio previše tečnosti i masnoće.

Hrskava spoljašnost

Kada su gotove, prženice se kratko odlažu na papirni ubrus kako bi se uklonio višak ulja. Na taj način se postiže idealan balans između hrskave spoljašnjosti i meke, sočne unutrašnjosti.

Zahvaljujući dvostrukom dodatku sira i pažljivijem načinu pripreme, mađarske prženice se često doživljavaju kao kompletan obrok, a ne samo brz doručak. Bogatije su ukusom i teksturom, te predstavljaju dobru alternativu klasičnim prženicama za one koji žele nešto zasitnije i aromatičnije.