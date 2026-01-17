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Ravan stomak za 3 dana: Detoks večera koja spašava poslije praznika

Salatu jedite svako veče, najmanje tri sata prije odlaska na spavanje, tokom tri uzastopna dana

Detoks večera. Freepik

A. O.

17.1.2026

Vrlo vjerovatno ste poslije praznika najeli se ukusne sarme, ruske salate i pečenja, a samim tim dobili i koji (kilo)gram viška, pa pantalone malo teže zakopčavate. Sada stupa na scenu detoks program, a ovaj recept je bukvalno sve što vam treba.

Ovaj prirodni recept konzumira se samo tri večeri uzastopno, a rezultati su vidljivi već poslije 72 sata.

Recept za detoks večeru

Ova lagana večera pomaže tijelu da se oslobodi nadutosti, viška tečnosti i masnih naslaga u crijevima.

Rezultat? Manji stomak, tanji struk i osjećaj lakoće koji se vidi i spolja i iznutra.

Salata se jede umjesto večere, a njena snaga leži u kombinaciji vlakana, vitamina i minerala koji podstiču varenje, čiste digestivni trakt i sprečavaju zadržavanje vode u organizmu.

Već poslije tri dana tijelo izgleda vitkije, a stomak ravniji.

Naravno, za maksimalan efekat važno je da tokom ta tri dana ne pretjerujete sa hranom, da izbacite industrijske slatkiše i da pijete dovoljno tečnosti - najmanje dvije litre vode dnevno. Vrlo brzo ćete moći da vidite prve rezultate i ravan stomak.

Sastojci za detoks večeru:

1 glavica svježeg kupusa

2 cvekle

2 mrkve

sok od jednog limuna

5 kašika maslinovog ulja.

Priprema detoks večere:

Kupus, cveklu i mrkvu izrendajte ili sitno isjeckajte. Po želji možete dodati peršun ili celer. Povrće dobro izmiješajte i blago ocijedite višak tečnosti. Prelijte sokom od jednog limuna, zatim dodajte maslinovo ulje i dobro promiješajte.

Važno: u ovu salatu se ne dodaje so. So zadržava vodu u organizmu i može izazvati nadutost, što je suprotno cilju ovog recepta.

Salatu jedite svako veče, najmanje tri sata prije odlaska na spavanje, tokom tri uzastopna dana. Već tada ćete primijetiti razliku u izgledu stomaka i osjećaju u tijelu.

Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana i pektina, ova vitaminska bomba dugo drži sitost, daje energiju, poboljšava varenje i reguliše rad crijeva, prenosi Ona.rs.

# HRANA
# DETOKS
# STOMAK
# RECEPT
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