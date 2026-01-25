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JEDNOSTAVNA PRIPREMA

Ovaj recept je osvojio društvene mreže: Ima samo dva sastojka

Riječ je o desertu bez pečenja koji je gotov za pet minuta, a osvaja kremastom teksturom i jednostavnošću

Japanski cheesecake. Instagram

Dž. M.

25.1.2026

U posljednje vrijeme gotovo da nema korisnika društvenih mreža koji nije naišao na recept za japanski cheesecake pripremljen od samo dva sastojka.

Zbog brze i jednostavne pripreme ovaj recept osvojio je društvene mreže. Riječ je o desertu bez pečenja koji je gotov za pet minuta, a osvaja kremastom teksturom i jednostavnošću. Sve što vam je potrebno za njegovu izradu su grčki jogurt i keks.

Njegova popularnost leži u činjenici da se savršeno uklapa u današnji užurbani način života koji traži brza, efektna i “low effort” rješenja, a ovaj kolač nudi upravo to, obećavajući bogatu i kremastu poslasticu uz minimalan trud.

Iako su sastojka samo dva, njihov odabir ključan je za uspjeh.

Temelj svega je izuzetno gust jogurt, pri čemu se kao najbolji izbor pokazao grčki tip jogurta.

Što je veći procenat mliječne masti, to će tekstura biti kremastija, a ukus bogatiji i bliži pravom cheesecakeu.

# KOLAČ
# RECEPT
# CHEESECAKE
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