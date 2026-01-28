Uštipci gotovi za 15 minuta: Brzi doručak koji svi vole

A. P.

28.1.2026

Ujutro svi volimo odspavati koju minutu duže, ali to ne znači da se moramo odreći dobrog doručka. 

Donosimo brz i jednostavan recept za uštipke koji su gotovi za svega 15 minuta.

Sastojci:

14 ravnih kašika brašna

jaje

čaša jogurta

malo soli

pola kesice praška za pecivo

ulje za prženje.

Priprema:

Sipati u posudu brašno, prašak za pecivo i malo soli (ako imate malo više vremena, najbolje je sve zajedno prosijati), pa sve izmiješati. 

Umutiti jaje, dodati u brašno, pa dodati i jogurt i dobro izmiješati viljuškom. 

Sipati ulje u manju šerpicu ili dublju tavu, otprilike jedan cm visine, dobro zagrijati, vaditi kašikom uštipke i pržiti sa svake strane da lijepo porumene. 

Služiti sa sirom - ko voli može i malo šunke ili suhog mesa, uz čaj ili bijelu kafu. 

