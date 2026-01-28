Uštipci gotovi za 15 minuta: Brzi doručak koji svi vole

Ujutro svi volimo odspavati koju minutu duže, ali to ne znači da se moramo odreći dobrog doručka.

Donosimo brz i jednostavan recept za uštipke koji su gotovi za svega 15 minuta.

Sastojci:

14 ravnih kašika brašna

jaje

čaša jogurta

malo soli

pola kesice praška za pecivo

ulje za prženje.

Priprema:

Sipati u posudu brašno, prašak za pecivo i malo soli (ako imate malo više vremena, najbolje je sve zajedno prosijati), pa sve izmiješati.

Umutiti jaje, dodati u brašno, pa dodati i jogurt i dobro izmiješati viljuškom.