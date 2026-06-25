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JEDNOSTAVAN RECEPT

Tri sastojka do savršenog sladoleda: Brzi recept koji osvaja

Za ovo osvježenje potrebna su samo tri sastojka: slatko vrhnje, kondenzirano mlijeko i aroma po želji

Ljetno osvježenje. Zagreb.info

Dž. B.

25.6.2026

Ljetne vrućine često traže brzo i jednostavno osvježenje, a jedan od najlakših deserata koji se može napraviti kod kuće je domaći brzi sladoled bez puno zahmeta.

Za ovo ljetno osvježenje potrebna su samo tri sastojka: slatko vrhnje, kondenzirano mlijeko i aroma po želji, poput vanilije ili svježeg voća. Vrhnje se prvo umuti u čvrst šlag, a zatim se lagano sjedini s kondenziranim mlijekom kako bi smjesa ostala prozračna i kremasta.

Po želji se mogu dodati komadići čokolade, keksa, jagoda ili banana, što sladoledu daje dodatnu teksturu i okus. Smjesa se potom prelije u posudu i stavlja u zamrzivač najmanje četiri do šest sati.

Ovaj jednostavan recept postao je popularan jer ne zahtijeva posebnu opremu niti iskustvo, a rezultat je kremast sladoled koji se može prilagoditi različitim ukusima.


# VRUĆINE
# SLADOLED
# RECEPT
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