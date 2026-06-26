San Sebastian čizkejk koji osvaja na prvi zalogaj: Napravite popularni desert i u svom domu

San Sebastian čizkejk (cheesecake) jedan je od najpopularnijih deserata posljednjih godina. Njegova bogata, kremasta tekstura i tamno zapečena korica čine ga posebnim, a dobra vijest je da ga možete vrlo lako pripremiti i kod kuće.

Sastojci

- 500 g mascarpone sira

- 250 g krem sira

- 300 ml vrhnja za šlag

- 50 g gustina

- 180 g šećera

- 4 jaja

- 2 kašičice ekstrakta vanilije

Za preljev:

- 100 g čokolade

- 100 ml vrhnja za šlag

Priprema

Kalup promjera 22 centimetra obložite papirom za pečenje, a rernu zagrijte na 200 stepeni.

U većoj posudi izmiksajte mascarpone, krem sir i šećer. Dodajte jedno po jedno jaje, neprestano miješajući, a zatim sipajte vrhnje za šlag i nastavite miksati dok ne dobijete glatku smjesu.

Smjesu izlijte u pripremljeni kalup i pecite 30 minuta na 200 stepeni. Nakon toga smanjite temperaturu na 175 stepeni i pecite još 30 minuta.

Tokom pečenja kolač će narasti, a nakon vađenja iz rerne prirodno će splasnuti, što je sasvim normalno.

Ostavite cheesecake da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi, a potom ga stavite u frižider preko noći kako bi dobio prepoznatljivu kremastu teksturu.

Za čokoladni preljev zagrijte vrhnje za šlag na laganoj vatri, dodajte izlomljenu čokoladu i miješajte dok se potpuno ne otopi. Prelijte ohlađeni kolač i poslužite.