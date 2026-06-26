San Sebastian čizkejk koji osvaja na prvi zalogaj: Napravite popularni desert i u svom domu

San Sebastian čizkejk (cheesecake) jedan je od najpopularnijih deserata posljednjih godina. Njegova bogata, kremasta tekstura i tamno zapečena korica čine ga posebnim, a dobra vijest je da ga možete vrlo lako pripremiti i kod kuće.
Sastojci
- 500 g mascarpone sira
- 250 g krem sira
- 300 ml vrhnja za šlag
- 50 g gustina
- 180 g šećera
- 4 jaja
- 2 kašičice ekstrakta vanilije
Za preljev:
- 100 g čokolade
- 100 ml vrhnja za šlag
Priprema
Kalup promjera 22 centimetra obložite papirom za pečenje, a rernu zagrijte na 200 stepeni.
U većoj posudi izmiksajte mascarpone, krem sir i šećer. Dodajte jedno po jedno jaje, neprestano miješajući, a zatim sipajte vrhnje za šlag i nastavite miksati dok ne dobijete glatku smjesu.
Smjesu izlijte u pripremljeni kalup i pecite 30 minuta na 200 stepeni. Nakon toga smanjite temperaturu na 175 stepeni i pecite još 30 minuta.
Tokom pečenja kolač će narasti, a nakon vađenja iz rerne prirodno će splasnuti, što je sasvim normalno.
Ostavite cheesecake da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi, a potom ga stavite u frižider preko noći kako bi dobio prepoznatljivu kremastu teksturu.
Za čokoladni preljev zagrijte vrhnje za šlag na laganoj vatri, dodajte izlomljenu čokoladu i miješajte dok se potpuno ne otopi. Prelijte ohlađeni kolač i poslužite.