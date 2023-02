Jela koja svako treba znati napraviti do 30. godine

Glavni chef u londonskom restoranu ''Parliament Square'' i pobjednik ''MasterChefa: The Professionals'' Stiv Grovs (Steve Groves) kaže za “Independent” da do 30. godine treba znati spremiti ukusan odrezak. Ako ga znate pripremiti tako da bude sočan i s dobrim umakom, kaže Grovs, neće vam nedostajati prijatelja s kojima ćete podijeliti taj užitak.

Omlet i kajgana, pečeno pile i palačinke

Vrhunska njujorška kuharica Silvija Baldini (Silvia) pak kaže da bismo do 30. trebali znati napraviti odličan omlet i kajganu. Baldini otkriva da se s ta dva naizgled jednostavna jela mjeri i kulinarsko umijeće profesionalnih kuhara. Omlet treba biti prozračan, a ako vam to ne ide, za dobru kajganu nema isprike. Njen savjet za ukusnu kajganu je taj da dodate malo maslaca, ali izbjegavajte mlijeko. Na popisu je i sočno pečeno pile s dobrom marinadom, ali i palačinke, pesto i umak od rajčice, te misli da bismo trebali znati napraviti čokoladni kolač i savršeno ispeći losos. Baldini kaže da je losos izuzetno zdrav i ukusan, a za pripremu je dovoljno 15 minuta na srednje jakoj vatri.

Bolonjez, riža, obarena jaja

Jaja su očito uvijek in namirnica, a chef Ping Kumbes (Coombes) bira tehniku barenja. Zna da je to zahtjevnija tehnika, a ako se ne želite upustiti u kuhanje jajeta bez ljuske, probajte manje zahtjevan i mnogima omiljeni umak bolonjez. Dobro kuhana riža obavezna je za Kumbesa i to smatra kulinarskim umijećem koje svakako treba svladati do tridesetih.