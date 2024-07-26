Ovseni hljeb napravljen na ovaj način podsjeća na kolač, ali slani

Sastojci: 300 g ovsenog brašna, 200 g crnog brašna (tip 950), 100 g oguljenog ovsa u zrnu, 20 g mekinja, 20 g pšeničnih klica, 1 kašičica soli, 1 kašičica šećera, 3,5 dl vode, 10 g svježeg kvasca.



Priprema:

1. U većoj posudi izmiješati sve sastojke osim vode i kvasca i napraviti udubljenje. Kvasac razmutiti u malo vode pa postepeno dodavati ostatak vode. U udubljenje sipati razmućeni kvasac i umijesiti tijesto. Tijesto ostaviti u frižideru da prenoći.

2. Ujutro ga izvaditi i premijesiti pa ostaviti da se odmara oko pola sata, potom ga ponovo premijesiti i ostaviti da se još malo odmori, dvadesetak minuta. Nakon toga napraviti dvije veknice.

3. Veknice staviti u pleh koji ste podmazali ili obložili papirom za pečenje i ostaviti na toplom mjestu pola sata da hljeb naraste. Peći u zagrijanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta.