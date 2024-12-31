Koje piće ima najmanje alkohola, a izaziva jaku glavobolju i mamurluk

Naučnici su godinama bili zainteresovani za vezu između vrste konzumiranog alkohola i nuspojave mamurluka.

Nemilosrdni mamurluk

Ispostavilo se da je jedno od najlošijih pića proseko. Ovaj rezultat može biti iznenađujući zbog činjenice da ovo vino ne sadrži previše čistog alkohola. Dakle, šta uzrokuje nemilosrdni mamurluk nakon što ga popijete?

Ljubitelji proseka sigurno su iskusili jaku glavobolju nakon teške večeri alkohola. Količina konzumiranog alkohola nije uvijek kriva, jer je samo proseko relativno slabo vino. Sadrži samo 12,5 odsto alkohola, što je manje od mnogih drugih vina. Tajna mamurluka leži u ugljen-dioksidu, zahvaljujući kojem se alkohol mnogo brže apsorbuje u organizam i duže ostaje u njemu. Štaviše, kada ugljen-dioksid uđe u tijelo, počinje da se takmiči sa kiseonikom, što izaziva vrtoglavicu i slabost.

Sa čim ne kombinovati proseko?

Ugljen-dioksid je najozbiljniji, ali ne i jedini krivac. Biogeni amini, koji se prirodno pojavljuju tokom proizvodnje vina, takođe su odgovorni za mamurluk, ali su prisutni u većim koncentracijama u šampanjcu i pjenušavim vinima. Biogeni amini se takođe nalaze u:

crvenom mesu

čokoladi

ribi

Bolje je da proseko ne kombinujete sa ovim proizvodima, jer efekat može biti još teži.