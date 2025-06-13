"Lijena pita" od špinata i fete: Ukusnija od "prave"

Pitu od slaganih gotovih jufki kod nas nazivaju "lijena pita", ali kad je njen glavni sastojak špinat, onda je ukusnija od "prave" - od razvijenih zamotanih jufki. Donosimo vam recept za "lijenu pitu" od špinata i feta sira koja je za prste polizat'.

Nadjev

U zdjeli pomiješajte petero jaja, razmrvljenu fetu, pavlaku, malo bibera i ulja. Špinat kratko zagrijte u tavi na maslacu i potom dodajte smjesi. Najbolje ga je dodavati dio po dio u tavu kako se bude njegov obim smanjivao. Potom nadjev posolite.

Kore i pečenje

Papir za pečenje malo nauljite te stavite prvi sloj kora za pitu (2-3). Nauljite, napunite nadjevom, te ponavljajte postupak dok ne potrošite nadjev i kore.

Izrežite pitu na kocke, pouljite je i stavite u rernu zagrijanu na 200 Celzijusovih stepeni da se peče 30-40 minuta, dok ne poprimi zlatno-smeđu boju. Kad se ispeče, polijte je zaljevom od maslaca, vode i malo soli, koji ste prethodno prokuhali.



