Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RECEPT

"Lijena pita" od špinata i fete: Ukusnija od "prave"

Donosimo vam recept za "lijenu pitu" od špinata i feta sira koja je za prste polizat'

Pita od špinata. Minasbakery.com

I. P.

13.6.2025

Pitu od slaganih gotovih jufki kod nas nazivaju "lijena pita", ali kad je njen glavni sastojak špinat, onda je ukusnija od "prave" - od razvijenih zamotanih jufki. Donosimo vam recept za "lijenu pitu" od špinata i feta sira koja je za prste polizat'. 

Nadjev

U zdjeli pomiješajte petero jaja, razmrvljenu fetu, pavlaku, malo bibera i ulja. Špinat kratko zagrijte u tavi na maslacu i potom dodajte smjesi. Najbolje ga je dodavati dio po dio u tavu kako se bude njegov obim smanjivao. Potom nadjev posolite.

Kore i pečenje 

Papir za pečenje malo nauljite te stavite prvi sloj kora za pitu (2-3). Nauljite, napunite nadjevom, te ponavljajte postupak dok ne potrošite nadjev i kore. 

Izrežite pitu na kocke, pouljite je i stavite u rernu zagrijanu na 200 Celzijusovih stepeni da se peče 30-40 minuta, dok ne poprimi zlatno-smeđu boju. Kad se ispeče, polijte je zaljevom od maslaca, vode i malo soli, koji ste prethodno prokuhali.


# RECEPTI
# ŠPINAT
# PITA
# LIFESTYLE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.