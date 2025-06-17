Čokomanija: Torta s tri sloja čistog užitka

Ljubitelji čokolade, ovo je desert za vas! I ne samo vas, tri sloja čokolade u ovoj torti rijetko će koga ostaviti ravnodušnim. Sočni biskvit skriva ljepljivo, naravno, čokoladno iznenađenje, a nježna čokoladna šlag-krema svakom će zalogaju dati finu svilenu teksturu.
Neka vas ne plaše tri sloja jer je ovu tortu vrlo jednostavno pripremiti. Biskvit je jedan od onih koji se samo umute i izliju, a dalje vam treba samo mikser i malo strpljenja. Upute u receptu vode vas kroz svaki pojedini korak, jedino ćete se sami morati smisliti kako da ne pojedete sve odjednom.
Sastojci
Biskvit
150 g kristal šećera
150 g smeđeg šećera
110 ml biljnog ulja
240 ml punomasnog mlijeka
180 ml svježe kuhane crne kafe
3 jaja
½ čajne kašičice ekstrakta vanilije
280 g glatkog brašna
75 g kakaa u prahu
1½ čajne kašičice sode bikarbone
1½ čajne kašičice praška za pecivo
1 čajna kašičica soli
Čokoladni nadjev
170 g čokolade s udjelom kakaa 35 % - 65 %
360 ml vrhnja za šlag
½ čajne kašičice soli
Čokoladna šlag-krema
460 ml vrhnja za šlag
150 g mascarponea
80 g šećera u prahu, prosijanog
65 g kakaa u prahu
1 čajna kašičica ekstrakta vanilije
¼ čajne kašičice soli
Priprema
Zagrijte rernu na 180 Celzijusovih stepeni. Obložite kalup za tortu papirom za pečenje.
Električnim mikserom izmiješajte mokre sastojke - jaja (sobne temperature), ulje, šećer, kafu (sobne temperature), mlijeko (sobne temperature) i ekstrakt vanilije. Miksajte 1-2 minute, dok se sve ne sjedini u jednoličnu smjesu.
U smjesu od mokrih sastojaka prosijte suhe sastojke - brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, kakao u prahu i so, pa ih nježno umiješajte gumenom špatulom. Nemojte koristiti električni mikser.
Ulijte smjesu u pripremljeni kalup i pecite biskvit na 180 stepeni 40 minuta ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.
Na pola vremena pečenja počnite pripremati čokoladni nadjev. Vrhnje za šlag zakuhajte u loncu na srednje jakoj vatri.
Prelijte vruće vrhnje preko nasjeckane čokolade i ostavite da odstoji minutu. Miješajte dok smjesa ne postane glatka i onda umiješajte so.
Kada je biskvit pečen, izvadite ga iz rerne i čitavog ga izbodite drškom kuhače ili škarama. Prelijte čokoladni nadjev preko biskvita, a ostavite nekoliko kašika za ukrašavanje.
Da biste napravili čokoladnu šlag-kremu, u zdjelu za miješanje ulijte vrlo hladno slatko vrhnje i prosijani šećer u prahu. Miksajte srednjom brzinom toliko da se smjesa zgusne, ali ne postane jako čvrsta.
Dodajte ekstrakt vanilije, kakao u prahu i mascarpone. Nastavite miksati još minutu ili dvije, a zatim dodajte so. Prestanite miksati čim krema dobije konzistenciju mekog šlaga.
Kada se lim s biskvitom ohladi na sobnu temperaturu, razmažite kremu po torti i ukrasite čokoladnim nadjevom koji ste odvojili.
Poslužite i uživajte!