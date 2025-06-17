Čokomanija: Torta s tri sloja čistog užitka

Ljubitelji čokolade, ovo je desert za vas! I ne samo vas, tri sloja čokolade u ovoj torti rijetko će koga ostaviti ravnodušnim. Sočni biskvit skriva ljepljivo, naravno, čokoladno iznenađenje, a nježna čokoladna šlag-krema svakom će zalogaju dati finu svilenu teksturu.

Neka vas ne plaše tri sloja jer je ovu tortu vrlo jednostavno pripremiti. Biskvit je jedan od onih koji se samo umute i izliju, a dalje vam treba samo mikser i malo strpljenja. Upute u receptu vode vas kroz svaki pojedini korak, jedino ćete se sami morati smisliti kako da ne pojedete sve odjednom.

Sastojci

Biskvit

150 g kristal šećera

150 g smeđeg šećera

110 ml biljnog ulja

240 ml punomasnog mlijeka

180 ml svježe kuhane crne kafe

3 jaja

½ čajne kašičice ekstrakta vanilije

280 g glatkog brašna

75 g kakaa u prahu

1½ čajne kašičice sode bikarbone

1½ čajne kašičice praška za pecivo

1 čajna kašičica soli

Čokoladni nadjev

170 g čokolade s udjelom kakaa 35 % - 65 %

360 ml vrhnja za šlag

½ čajne kašičice soli

Čokoladna šlag-krema

460 ml vrhnja za šlag

150 g mascarponea

80 g šećera u prahu, prosijanog

65 g kakaa u prahu

1 čajna kašičica ekstrakta vanilije

¼ čajne kašičice soli

Priprema

Zagrijte rernu na 180 Celzijusovih stepeni. Obložite kalup za tortu papirom za pečenje.

Električnim mikserom izmiješajte mokre sastojke - jaja (sobne temperature), ulje, šećer, kafu (sobne temperature), mlijeko (sobne temperature) i ekstrakt vanilije. Miksajte 1-2 minute, dok se sve ne sjedini u jednoličnu smjesu.

U smjesu od mokrih sastojaka prosijte suhe sastojke - brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu, kakao u prahu i so, pa ih nježno umiješajte gumenom špatulom. Nemojte koristiti električni mikser.

Ulijte smjesu u pripremljeni kalup i pecite biskvit na 180 stepeni 40 minuta ili dok čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista.

Na pola vremena pečenja počnite pripremati čokoladni nadjev. Vrhnje za šlag zakuhajte u loncu na srednje jakoj vatri.

Prelijte vruće vrhnje preko nasjeckane čokolade i ostavite da odstoji minutu. Miješajte dok smjesa ne postane glatka i onda umiješajte so.

Kada je biskvit pečen, izvadite ga iz rerne i čitavog ga izbodite drškom kuhače ili škarama. Prelijte čokoladni nadjev preko biskvita, a ostavite nekoliko kašika za ukrašavanje.

Da biste napravili čokoladnu šlag-kremu, u zdjelu za miješanje ulijte vrlo hladno slatko vrhnje i prosijani šećer u prahu. Miksajte srednjom brzinom toliko da se smjesa zgusne, ali ne postane jako čvrsta.

Dodajte ekstrakt vanilije, kakao u prahu i mascarpone. Nastavite miksati još minutu ili dvije, a zatim dodajte so. Prestanite miksati čim krema dobije konzistenciju mekog šlaga.

Kada se lim s biskvitom ohladi na sobnu temperaturu, razmažite kremu po torti i ukrasite čokoladnim nadjevom koji ste odvojili.

Poslužite i uživajte!