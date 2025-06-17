Recept: Piletina u jogurtu i senfu

U potrazi ste za laganim, a punim okusom ručkom koji ne zahtijeva sate provedene u kuhinji? Ova kombinacija nježnog pilećeg mesa, kremastog jogurta i senfa savršeno odgovara upravo tom opisu. Uz dodatak začina poput kurkume i korijandera, dobijate obrok koji je podjednako zdrav koliko i ukusan. Idealan je za brzu večeru, ali dovoljno efektan i za posluživanje gostima.

Sastojci za dvije osobe:

- 300 g pilećeg filea

- 1 nemasni jogurt

- 1 mala kašika senfa

- malo soli i bibera

- peršun

- 1 mala kašika kurkume

- par sjemenki korijanedra

Priprema

1. Pileća prsa narežite na manje kocke. Stavite ih na tavu bez dodavanja masnoće i pržite otprilike 5 minuta na srednjoj vatri, povremeno protresajući tavu kako bi se meso ravnomjerno zapeklo sa svih strana.

2. Zatim dodajte jogurt, senf, so, biber, kurkumu i sjemenke korijandera. Dobro promiješajte i nastavite lagano pirjati još 5 minuta, dok se umak ne reducira i postane kremast.

3. Neposredno prije kraja kuhanja, dodajte obilnu količinu sitno sjeckanog peršuna i kratko promiješajte.