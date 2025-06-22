Mediteranska salata sa sočivom je prava proteinska bomba

Ljeto je vrijeme kada priroda nudi bogatstvo svježih namirnica, a organizam traži lagane, ali hranljive obroke.
Upravo zato je ova mediteranska salata sa sočivom pravi izbor za tople dane, posne obroke ili jednostavno kada želite nešto zdravo, ukusno i brzo.
Sočivo je prava zvijezda ove salate - prepuno biljnih proteina, vlakana i minerala, daje osjećaj sitosti bez težine.
Pored toga, kombinacija hrskavog povrća, aromatičnih začinskih biljaka i dresinga donosi pravu eksploziju ukusa na tanjir.
Ova salata je odličan primjer kako jednostavne namirnice mogu postati vrhunski obrok, a uz to je i vizuelno lijepa, pa će se savršeno uklopiti na svaku trpezu - bilo da spremate lagani ručak, večeru na terasi ili obrok za ponijeti na posao.
Osvježava, ne opterećuje stomak i zadovoljava i one koji poste, ali i one koji vode računa o zdravoj ishrani.
Vrijeme pripreme je 40 minuta.
Sastojci:
Za dresing:
Sok od 2 velika limuna
1 do 2 čehna bijelog luka (sitno sjeckana ili izgnječena)
So po ukusu
Biber po ukusu
1/2 kašičice čilija
80 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja.
Za salatu:
1 šolja zelenog sočiva (dobro ispranog)
1 lovorov list
1 veći krastavac (isječen na veće komade)
2 paprike, očišćene i isjeckane
2 mlada luka, sitno sjeckana
šaka svježeg peršuna, sitno sjeckanog
šaka svježe nane, sitno sjeckane.
Priprema:
U šerpi pomiješajte isprano sočivo sa lovorovim listom. Nalijte vodom tako da pokrije sočivo za nekoliko centimetara. Kuhajte na srednje jakoj vatri dok sočivo ne omekša, ali ostane čvrsto (oko 20-25 minuta). Procijedite, izvadite lovorov list i ostavite da se ohladi.
U manjoj činiji pomiješajte limunov sok, bijeli luk, so, biber i čili. Postepeno dodajte maslinovo ulje uz stalno miješanje dok se ne sjedini.
U velikoj posudi pomiješajte ohlađeno sočivo, krastavac, papriku, mladi luk, peršun i nanu. Prelijte sve pripremljenim dresingom i nježno promiješajte da se sastojci sjedine.
Ostavite salatu da odstoji barem 15-20 minuta prije služenja kako bi se ukusi sjedinili. Može da stoji i duže u frižideru, pa je odlična i kao obrok za ponijeti.
Ovu salatu možete jesti kao obrok, ali i kao prilog uz grilovano meso ili ribu.