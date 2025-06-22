Mediteranska salata sa sočivom je prava proteinska bomba

​Ljeto je vrijeme kada priroda nudi bogatstvo svježih namirnica, a organizam traži lagane, ali hranljive obroke.

Upravo zato je ova mediteranska salata sa sočivom pravi izbor za tople dane, posne obroke ili jednostavno kada želite nešto zdravo, ukusno i brzo.

Sočivo je prava zvijezda ove salate - prepuno biljnih proteina, vlakana i minerala, daje osjećaj sitosti bez težine.

Pored toga, kombinacija hrskavog povrća, aromatičnih začinskih biljaka i dresinga donosi pravu eksploziju ukusa na tanjir.

Ova salata je odličan primjer kako jednostavne namirnice mogu postati vrhunski obrok, a uz to je i vizuelno lijepa, pa će se savršeno uklopiti na svaku trpezu - bilo da spremate lagani ručak, večeru na terasi ili obrok za ponijeti na posao.

Osvježava, ne opterećuje stomak i zadovoljava i one koji poste, ali i one koji vode računa o zdravoj ishrani.

Vrijeme pripreme je 40 minuta.

Sastojci:

Za dresing:

Sok od 2 velika limuna

1 do 2 čehna bijelog luka (sitno sjeckana ili izgnječena)

So po ukusu

Biber po ukusu

1/2 kašičice čilija

80 ml ekstra djevičanskog maslinovog ulja.

Za salatu:

1 šolja zelenog sočiva (dobro ispranog)

1 lovorov list

1 veći krastavac (isječen na veće komade)

2 paprike, očišćene i isjeckane

2 mlada luka, sitno sjeckana

šaka svježeg peršuna, sitno sjeckanog

šaka svježe nane, sitno sjeckane.

Priprema:

U šerpi pomiješajte isprano sočivo sa lovorovim listom. Nalijte vodom tako da pokrije sočivo za nekoliko centimetara. Kuhajte na srednje jakoj vatri dok sočivo ne omekša, ali ostane čvrsto (oko 20-25 minuta). Procijedite, izvadite lovorov list i ostavite da se ohladi.

U manjoj činiji pomiješajte limunov sok, bijeli luk, so, biber i čili. Postepeno dodajte maslinovo ulje uz stalno miješanje dok se ne sjedini.

U velikoj posudi pomiješajte ohlađeno sočivo, krastavac, papriku, mladi luk, peršun i nanu. Prelijte sve pripremljenim dresingom i nježno promiješajte da se sastojci sjedine.

Ostavite salatu da odstoji barem 15-20 minuta prije služenja kako bi se ukusi sjedinili. Može da stoji i duže u frižideru, pa je odlična i kao obrok za ponijeti.

Ovu salatu možete jesti kao obrok, ali i kao prilog uz grilovano meso ili ribu.