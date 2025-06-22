Posni šampinjoni s lukom i paradajzom: Lagano ljetno jelo za prste polizati

Posni šampinjoni s lukom i paradajzom mogu biti dijetalno glavno jelo, ali i prilog nekom pečenom krompiru ili umak uz špagete naprimjer. Kako god da ih izaberete uz njih ćete imati jako fin i bogat obrok. Ali morate voditi računa i o količini, jer od jednog pakovanja od 400 g šampinjona dobije se jedan veliki duboki pun tanjir.

Sastojci

1 velika ili 2 manje glavice crnog luka

50 – 100 ml ulja

250 ml paradajz soka

400 g svježih šampinjona

suhi začin, biber, peršunov list,so

Priprema

Isjeckati crni luk nasitno, zagrijati ulje, pa spustiti luk, malo posoliti, te na srednjoj vatri dinstati dok ne ispari višak vode koji otpusti luk. Kada luk krene da se prži, dodati pola čaše vode i krenuti s rendanjem šampinjona na rende za listiće. Rendati možete direktno u šerpu u kojoj se pravi.

Kada izrendate šampinjone, dodajte malo suhog začina. Vodite računa da ne presolite, jer će da spadne i da ga bude pet puta manje nego što ga sada.

Kada šampinjoni puste svoju vodu, dinstati dok dio te vode ne ispari pa naliti paradajz sok. Nastaviti dinstanje dok sve ne dostigne željenu gustinu (onu koju vi volite). Dodati bibera i peršunovog lista. Biber je obavezan, ali peršun nije.

Ako želite napraviti umak, nemojte čekati da ispari višak vode već umutite kašiku brašna s malo hladne vode (50 ml ) i zalijte u šerpi šampinjone.

Miješajte, smanjite vatru dok se brašno malo ne ukuha, 2-3 minute, pa sklonite sa vatre. Ako je pregusto, dolijte vode, ali jako malo.