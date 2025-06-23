Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RECEPT

Ljetne lazanje s tikvicama: Lagano, ukusno i bez mesa

Sezona tikvica je u punom jeku, a ako ste ostali bez ideja, donosimo recept koji će oduševiti ljubitelje tjestenine

Zapečene do zlatne korice i poslužene uz bosiljak i salatu. Platforma X

S. B.

23.6.2025

Lazanje s tikvicama i sirom lagano su, aromatično i hranjivo jelo – idealno za toplije dane. Kombinacija tanko rezanih tikvica, ricotte, mozzarelle i bešamela daje pun, ali nježan okus.

Zapečene do zlatne korice i poslužene uz bosiljak i salatu, ove vegetarijanske lazanje oduševit će cijelu porodicu – čak i one koji ne odustaju lako od mesa.

Potrebni sastojci

- listovi za lazanje

- tikvice

- ricotta sir

- mozzarella

- ribani parmezan

- maslinovo ulje

- sol

- papar

- svježi bosiljak

- maslac

- brašno

- mlijeko

- muškatni oraščić

Priprema

Napravite bešamel tako što ćete otopiti maslac, dodati brašno i kratko miješati. Polako dodajte mlijeko, neprestano miješajući da ne ostanu grudice. Začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem, pa kuhajte 5–7 minuta dok se ne zgusne.

Tikvice narežite po dužini, premažite uljem, posolite i kratko propržite 2–3 minute sa svake strane da omekšaju.

U vatrostalnu posudu stavite sloj bešamela, pa red listova za lazanje, tikvica, ricotte, bešamela i mozzarelle. Po želji dodajte listiće bosiljka. Ponavljajte slojeve dok ne potrošite sastojke, završite s bešamelom i pospite parmezanom.

Pecite na 180 °C oko 35–40 minuta dok ne porumeni. Ostavite da odmori 10 minuta prije posluživanja.

# LAZANJE
# RECEPT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.