Ljetne lazanje s tikvicama: Lagano, ukusno i bez mesa

Lazanje s tikvicama i sirom lagano su, aromatično i hranjivo jelo – idealno za toplije dane. Kombinacija tanko rezanih tikvica, ricotte, mozzarelle i bešamela daje pun, ali nježan okus.
Zapečene do zlatne korice i poslužene uz bosiljak i salatu, ove vegetarijanske lazanje oduševit će cijelu porodicu – čak i one koji ne odustaju lako od mesa.
Potrebni sastojci
- listovi za lazanje
- tikvice
- ricotta sir
- mozzarella
- ribani parmezan
- maslinovo ulje
- sol
- papar
- svježi bosiljak
- maslac
- brašno
- mlijeko
- muškatni oraščić
Priprema
Napravite bešamel tako što ćete otopiti maslac, dodati brašno i kratko miješati. Polako dodajte mlijeko, neprestano miješajući da ne ostanu grudice. Začinite solju, biberom i muškatnim oraščićem, pa kuhajte 5–7 minuta dok se ne zgusne.
Tikvice narežite po dužini, premažite uljem, posolite i kratko propržite 2–3 minute sa svake strane da omekšaju.
U vatrostalnu posudu stavite sloj bešamela, pa red listova za lazanje, tikvica, ricotte, bešamela i mozzarelle. Po želji dodajte listiće bosiljka. Ponavljajte slojeve dok ne potrošite sastojke, završite s bešamelom i pospite parmezanom.
Pecite na 180 °C oko 35–40 minuta dok ne porumeni. Ostavite da odmori 10 minuta prije posluživanja.