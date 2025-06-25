Tradicionalne talijanske njoke koje ne sadrže krompir

Rimske njoke prave se od griza, kremaste su i zapečene sa sirom. Taj stari recept zasigurno će vas oduševiti i mnogi će tražiti da im ga podijelite.

Potrebni sastojci

- mlijeko

- pšenična krupica (griz)

- parmezan

- žumanjci

- maslac

- so

- maslac i parmezan za posipavanje

Priprema

Mlijeko zagrijte sa soli dok skoro ne zakuha, zatim umiješajte krupicu uz brzo miješanje dok se smjesa ne zgusne. Uklonite s vatre i odmah u smjesu umiješajte maslac, naribani parmezan i žumanjke, miješajući kako se ne bi zgrušali. Prebacite smjesu u lim za pečenje, poravnajte i pokrijte folijom, pa ohladite u frižideru oko pola sata dok se ne stisne.

Nakon toga kalupom izrežite diskove, složite ih u posudu za pečenje, premažite otopljenim maslacem i posipajte parmezanom. Stavite u pećnicu, a pred kraj kratko zapecite s gornjim grijačem kako bi dobili zlatnu koricu.