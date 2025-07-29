Lagani ljetni desert: Mileram torta s malinama

Mileram torta je lagani, kremasti ljetni desert s blagom kiselkastom notom. Tradicionalno se pravi s jednom kremom od milerama i vanilije. Jednostavna je za pripremu, oduševljava svježinom i okusom.
Potrebni sastojci
mljeveni keks
šećer
maslac
mlijeko
puding od čokolade
puding od vanilije
mileram
smrznute maline
crveni preliv za torte
Priprema
Maslac otopite i pomiješajte s keksom i šećerom. Smjesu utisnite u kalup obložen papirom za pečenje.
U malo mlijeka razmutite puding i šećer, ostatak mlijeka zakuhajte, pa dodajte puding i skuhajte kremu.
Maknite s vatre i umiješajte mileram, pa kremu prelijte preko podloge od keksa. Postupak ponovite s drugom kremom od vanilije i prelijte preko prve. Na vrh posložite smrznute maline. Pecite 45 minuta na 180°C.
Torta će se stisnuti tijekom hlađenja. Nakon pečenja, pripremite preljev za torte po uputama i prelijte preko tople torte, pa ohladite u frižideru.