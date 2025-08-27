Bez vrhnja, bez problema: Alternative koje spašavaju ručak

Tokom pripreme kremastih jela najčešće posežemo za vrhnjem za kuhanje, ali ponekad ga nemamo pri ruci ili ga želimo izbjeći zbog laktoze i dodatnih kalorija. U tom slučaju postoje lako dostupne zamjene koje daju istu teksturu ali i jednako dobar ukus.

Šta možete koristiti umjesto vrhnja za kuhanje?

Ako tražite kremastu alternativu vrhnju za kuhanje, na raspolaganju su vam brojni sastojci koje vjerovatno već imate u kuhinji.

Grčki jogurt je samo jedna od alternativa. Gust je, blago kiseo i savršen za laganije umake, ali ga je važno dodavati na kraju kuhanja kako se ne bi zgrušao.

Kiselo vrhnje je također klasična zamjena, no ono ima nižu tačku zgrušavanja pa se preporučuje koristiti na umjerenoj temperaturi.

Još jedna česta alternativa je i krem sir, koji jelima daje izuzetno glatku i bogatu teksturu. Ukoliko volite biljne opcije, kokosovo mlijeko ili kokosova krema odlično funkcioniraju u curryjima, supama i egzotičnijim receptima.

Osim njih, možete koristiti i kombinaciju mlijeka i maslaca. Samo jedna kašika maslaca na 100 ml mlijeka daje vrlo sličnu masnoću kao vrhnje za kuhanje.

Kako napraviti domaće vrhnje?

Ako nemate ništa od navedenog, lako možete napraviti "domaće vrhnje" od samo dva sastojka. Pomiješajte mlijeko s brašnom (ili gustinom) i lagano zagrijavajte uz miješanje dok se ne zgusne. Dodajte malo soli i muškatnog oraščića za dodatni ukus i dobit ćete bazu za bijeli umak.

Također, sve popularniji izbor su i biljne kreme na bazi zobi, badema ili soje, koje su već gotove za upotrebu, a često su bez laktoze i s nižim udjelom masti. Mogu se koristiti u kuhanju isto kao klasično vrhnje, a dostupne su u skoro svakoj trgovini.