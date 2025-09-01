Kada jednom probate, stalno ćete ih praviti: Savršene riblje pljeskavice

Ukoliko ste u potrazi za jednostavnim, brzim i jeftinim ručkom koji će oduševiti cijelu porodicu, riblje pljeskavice su pravi izbor. Priprema ne zahtijeva mnogo vremena ni sastojaka, a rezultat je sočno i hranjivo jelo koje će se svidjeti i odraslima i djeci.

Idealne su za dane kada želite nešto ukusno, ali nemate volje ili vremena provoditi sate u kuhinji.

Jednako su dobre i kao brzinska večera, a jednom kad ih probate, sigurno ćete ih pripremati barem jedanput sedmično.

Sastojci

fileti oslića ili neke druge ribe

krompir

crveni luk

češnjak

jaje

krušne mrvice

senf

origano

sol i biber