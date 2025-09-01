Kada jednom probate, stalno ćete ih praviti: Savršene riblje pljeskavice

Ukoliko ste u potrazi za jednostavnim, brzim i jeftinim ručkom koji će oduševiti cijelu porodicu, riblje pljeskavice su pravi izbor. Priprema ne zahtijeva mnogo vremena ni sastojaka, a rezultat je sočno i hranjivo jelo koje će se svidjeti i odraslima i djeci.
Idealne su za dane kada želite nešto ukusno, ali nemate volje ili vremena provoditi sate u kuhinji.
Jednako su dobre i kao brzinska večera, a jednom kad ih probate, sigurno ćete ih pripremati barem jedanput sedmično.
Sastojci
fileti oslića ili neke druge ribe
krompir
crveni luk
češnjak
jaje
krušne mrvice
senf
origano
sol i biber
Priprema
Ako ste kupili cijelu ribu, prvo je dobro očistite, a ako ste kupili filete, usitnite ih u blenderu ili nasjeckajte na sitno. Krompir ogulite i skuhajte, a kada se ohladi, zgnječite ga u pire. Crveni luk i češnjak nasjeckajte na sitno. U zdjeli pomiješajte usitnjenu ribu, pire od krompira, nasjeckani luk i češnjak, senf, origano, jaje, sol i biber. Dodajte krušne mrvice i sve dobro promiješajte. Po potrebi dodajte još krušnih mrvica, a zatim s mokrim rukama oblikujte pljeskavice. Od ove smjese dobit ćete četiri veće ili osam manjih pljeskavica.
U tavi zagrijte ulje pa pljeskavice pržite na srednje jakoj vatri 4 do 5 minuta sa svake strane, dok ne postanu zlatnosmeđe i hrskave. Pljeskavice poslužite s limunom, svježim povrćem ili uz neki umak po želji, poput tartar umaka ili umaka od jogurta. Uživajte!