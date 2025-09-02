Čokoladni kolač od samo tri sastojka i bez brašna: Topi se u ustima

Savršena poslastica ne mora uvijek iziskivati “brdo” sastojaka. Mada važi da “što više sastojaka, to kolač ljepši”, odličan kolač možete napraviti i sa samo tri sastojka. Evo i kako.

Sastojci

8 jaja

450 grama tamne čokolade, grubo usitnjene

230 grama putera, nasjeckanog u 16 komadića

šećer u prahu ili bobičasto voće za ukrašavanje (po želji).

Priprema

Umutite jaja u srednje-gustu pjenu, a čokoladu i puter otopite na pari. Polako dodajte 1/3 smjese jaja čokoladnoj smjesi i lagano miješajte dok se smjese ne izjednače. Ponovite postupak još dva puta s ostatkom jaja. Miješajte polako, sve dok se smjese potpuno ne izjednače.

Kada je “tijesto” spremno, ubacite ga u kalup za kolače koji ste prethodno s vanjske strane omotali s dva sloja aluminijske folije. Kalup ubacite u drugu, veću posudu i stavite u rernu koja je zagrijana na 165 Celzijusovih stepeni. U vanjsku posudu sipajte vrelu vodu (trebalo bi da nivo vode bude do polovine kalupa u kojem se nalazi smjesa za kolač).

Pecite od 20 do 25 minuta ili dok se veoma tanka kora ne formira na površini kolača. Kalup izvadite iz rerne i ostavite ga da se ohladi na sobnoj temperaturi. Po želji ga prelijte čokoladnom glazurom i ukrasite bobičastim voćem. Nakon toga ga stavite u frižider.