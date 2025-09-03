Pita s piletinom: Neobična, ali fenomenalnog okusa

Piletina se može pripremiti na mnoštvo načina, a mi vam donosimo jedan neobičan, ali fenomenalan recept za odličnu pitu s piletinom na koju gotovo niko neće ostati ravnodušan.
Sastojci
500 grama očišćenih pilećih karabataka
300 grama crvenog luka
2-3 čehna bijelog luka
500 grama kora za pitu
5 kašika ulja+ za premazivanje kora
200 ml pavlake
250 ml vode
3 jaja
so i biber
50 grama maslaca
Priprema
Meso (bez kožice) i crveni luk sitno isjeći. Dodati 5 kašika ulja, začiniti po ukusu i promiješati. Dodati isjeckani bijeli luk. Kore isjeći na pola po dužini.
Složiti po tri kore, jednu na drugu, ali prethodno svaku premazati uljem. Staviti kašiku fila i urolati. Tako urolano slagati u tepsiju podmazanu maslacem. Kada složite sve parčiće u pleh, sipajte 150 ml vode i stavite odmah da se peče u zagrijanu rernu na 200 Celzijusovih stepeni. Ako obično pečete na srednjem nivou, onda je najbolje da ovog puta rešetku spustite za jedan nivo.
Nakon 15 minuta izvadite tepsiju i pitu prelijte s prethodno umućenim jajima, pavlakom, 100 ml vode i 1/2 kašičice soli. Temperaturu smanjite na 180 stepeni i pecite još 20-25 minuta.