Pita s piletinom: Neobična, ali fenomenalnog okusa

Piletina se može pripremiti na mnoštvo načina, a mi vam donosimo jedan neobičan, ali fenomenalan recept za odličnu pitu s piletinom na koju gotovo niko neće ostati ravnodušan.

Sastojci

500 grama očišćenih pilećih karabataka

300 grama crvenog luka

2-3 čehna bijelog luka

500 grama kora za pitu

5 kašika ulja+ za premazivanje kora

200 ml pavlake

250 ml vode

3 jaja

so i biber

50 grama maslaca

Priprema

Meso (bez kožice) i crveni luk sitno isjeći. Dodati 5 kašika ulja, začiniti po ukusu i promiješati. Dodati isjeckani bijeli luk. Kore isjeći na pola po dužini.

Složiti po tri kore, jednu na drugu, ali prethodno svaku premazati uljem. Staviti kašiku fila i urolati. Tako urolano slagati u tepsiju podmazanu maslacem. Kada složite sve parčiće u pleh, sipajte 150 ml vode i stavite odmah da se peče u zagrijanu rernu na 200 Celzijusovih stepeni. Ako obično pečete na srednjem nivou, onda je najbolje da ovog puta rešetku spustite za jedan nivo.

Nakon 15 minuta izvadite tepsiju i pitu prelijte s prethodno umućenim jajima, pavlakom, 100 ml vode i 1/2 kašičice soli. Temperaturu smanjite na 180 stepeni i pecite još 20-25 minuta.



