Napravite pečene breskve: Ovo je savršen ljetni desert

Breskve su same po sebi dovoljno šarmantne, sočne, mirisne i osvježavajuće. Ali kada ih ubacite u rernu i obložite toplim premazom od putera, cimeta i smeđeg šećera, pretvaraju se u desert koji osvaja na prvi zalogaj.

Toplina pečenja izvlači prirodnu slast voća, šećer se karamelizuje, a cimet daje onu posebnu notu koja podsjeća i na domaće kolače i na miris prazničnog stola.

Ovaj recept je toliko jednostavan da ga možete spremiti i kada nemate vremena za komplikovanu poslasticu, a dovoljno elegantan da ga poslužite gostima i dobijete komplimente kao da ste cijeli dan proveli u kuhinji. Najljepše od svega - pečene breskve savršeno se kombinuju sa kuglom sladoleda od vanile koja se lagano topi preko njih, hrskavim orašastim plodovima ili čak sa grčkim jogurtom za zdraviju varijantu.

Vrijeme pripreme je oko 30 minuta.

Sastojci:

3 zrele breskve (mekane na dodir)

3 kašike otopljenog putera

2 kašike smeđeg šećera

1/4 kašičice mljevenog cimeta

Vanila sladoled ili grčki jogurt, za serviranje (opciono)

Sjeckani orašasti plodovi - orasi, bademi, pistacije (opciono).

Priprema:

Zagrijte rernu na 190 stepeni.

Prerežite breskve po dužini, zavrtite polovine i odvojite ih, a zatim izvadite košticu. Sjedinite otopljen puter, smeđi šećer i cimet u maloj posudi.

Premažite ih obilno pripremljenom smjesom, prvo presječenu stranu, a zatim i koru. Pecite breskve u plehu sa presječenom stranom nagore 15 minuta. Potom ih okrenite, premažite sokom iz pleha i pecite još oko 15 minuta, dok ne omekšaju i ne dobiju karamelizovanu boju.

Poslužite ih tople, uz kašiku sladoleda od vanile ili jogurta i pospite sjeckanim orašastim plodovima za dodatnu hrskavost.