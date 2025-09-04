Najukusnije oblatne: Simfonija okusa s mirisom djetinjstva

Koliko god voljeli spremati brze i jednostavne kolače koji nam ne oduzimaju mnogo vremena, ipak mnogo više uživamo u okusima kolača koje su pravile naše nane i koji nas uvijek vrate u najbezbrižniji period života - djetinjstvo. Donosimo vam recept za oblatne, savršeno hrskave i ukusne baš kakve su pravile naše nane.

Sastojci

1 l mlijeka

500 g šećera

200 g čokolade za kuhanje

150 g maslaca

150 g oraha

1 pakovanje oblatni

malo ruma

Priprema

U širu posudu ulijte mlijeko, i još u hladno mlijeko dodajte šećer. Izmiješajte dok se šećer ne rastopi u mlijeku.

Smjesu šećera i mlijeka zagrijavajte dok ne zavrije i pustite da lagano ključa na srednje jakoj temperaturi. Kuhati toliko dugo dok se smjesa smanji za polovinu, to bi, ovisno o temperaturi trajalo otprilike jedan sat.

U vruću ukuhanu smjesu mlijeka i šećera dodajte čokoladu, mljevene orahe, maslac i malo ruma, koji će dodatno obogatiti okus. Dobivenu vruću smjesu dobro izmiješajte i ostavite na hlađenje.

Još toplu smjesu, koja se već prilično trebala zgusnuti , ni u kojem slučaju vruću ili potpuno ohlađenu jer će tada smjesa biti ili previše tekuća ili previše čvrsta, mažite po korama od oblatni.

Po namazanim oblatnama ravnomjerno rasporedite težinu od 1 do 2 kilograma, a to je najjednostavnije da na vrh namazane oblatne stavite pleh koji je sličnih dimenzija kao i oblatne i na njega stavite posudu u koju dolijete vode kolika vam je težina potrebna.

Ostavite namazane oblatne da se potpuno ohlade i stegnu. Izrežite ih i poslužite.