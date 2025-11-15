Tokom hladnih mjeseci umorniji ste nego inače: Postoji razlog za to

Zimski mjeseci donose kratke dane, hladnoću i manje sunčeve svjetlosti, što kod mnogih izaziva pad energije, pospanost ili manjak motivacije.

Ovaj osjećaj nije neobičan – zimska tromost ima stvarne biološke uzroke.

Nekoliko jednostavnih svakodnevnih navika može značajno smanjiti umor i pomoći tijelu da se lakše prilagodi sezoni, piše „Times of India“.

Smanjeno sunčevo svjetlo remeti unutrašnji sat

Sunčeva svjetlost ključna je za regulisanje cirkadijalnog ritma, unutrašnjeg sata koji određuje kada trebamo spavati, a kada biti budni.

Zimi ima manje svjetla, pa tijelo proizvodi više melatonina, hormona koji potiče pospanost.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu „BMC Public Health“, manjak svjetlosti tokom dana povećava dnevnu pospanost i narušava kvalitet noćnog sna.

Dug boravak u zatvorenom prostoru dodatno pogoršava problem. Jednostavne navike, poput otvaranja zavjesa odmah nakon buđenja ili kratke jutarnje šetnje, mogu pomoći mozgu da brže prepozna početak dana i vrati se u prirodni ritam.

Nizak nivo vitamina D dodatno pojačava umor

Vitamin D nastaje kada je koža izložena sunčevoj svjetlosti, pa je zimi njegov nivo često niži.

Nedostatak vitamina D povezuje se sa umorom, slabosti mišića i padom raspoloženja, a može doprinijeti i razvoju simptoma sezonskog afektivnog poremećaja.

Savjeti za održavanje zdravog nivoa vitamina D:

Provodite kratko vrijeme na otvorenom kad god je moguće. Jedite namirnice poput masne ribe i obogaćenih mliječnih proizvoda. Uvedite dodatke prehrani samo po preporuci ljekara.

Zimsko vrijeme može narušiti kvalitet sna

Iako duže noći mogu potaknuti raniji odlazak na spavanje, kvalitet sna često opada. Ako je soba previše topla ili hladna, san može postati plitak i isprekidan.

Stručnjaci savjetuju da spavaća soba bude hladna, mračna i tiha. Dosljedno spavanje i buđenje u isto vrijeme, čak i vikendom, pomaže stabilizaciji energije tokom dana.

Manjak svjetla utiče i na raspoloženje

Zimi pada nivo serotonina, neurotransmitera koji reguliše sreću i koncentraciju. Niži serotonin može izazvati tromost, gubitak motivacije ili promjene raspoloženja.

Pomažu jednostavne navike: Održavanje društvenih kontakata, slušanje muzike, kratke šetnje ili lagano istezanje, fizička aktivnost prirodno podiže nivo serotonina i smanjuje zimsku tromost.

Prehrana i navike koje vraćaju energiju

Teški, ugljikohidratima bogati obroci povećavaju pospanost, pa je važno birati hranu koja postepeno oslobađa energiju.

Najbolji izbor su zobene pahuljice, jaja, leća, lisnato povrće, orašasti plodovi i narandže. Hidracija je također ključna jer se dehidracija često skriva iza osjećaja umora.

Ako je moguće, izbjegavajte kofein kasno u danu kako ne biste narušili san.

Jednostavne dnevne navike smanjuju zimski umor

Male, ali dosljedne promjene mogu napraviti veliku razliku:

Ujutro se odmah izložite prirodnom svjetlu.

Vježbajte redovno, makar lagano.

Održavajte spavaću sobu hladnom.

Jedite uravnotežene obroke.

Provodite vrijeme na otvorenom kad god je moguće.

Ako se umor ne povuče sedmicama ili se pojave dodatni simptomi poput lošeg raspoloženja, gubitka apetita ili problema sa koncentracijom, važno je posavjetovati se sa ljekarom kako biste isključili nedostatak vitamina ili poremećaje poput hipotireoze, prenosi Index.