Koronavirus ponovo hara: Najveća opasnost prijeti djeci

Domovi zdravlja i pedijatrijske ambulante u Sarajevu posljednjih deset dana bilježe znatno povećan broj pregleda, a ljekari kažu da imaju "pune ruke posla“. Najveća opasnost ovog talasa korona virusa prijeti djeci.

Tokom novembra pedijatrijske ambulante u Sarajevu bilježe nagli porast pacijenata s respiratornim infekcijama, među kojima dominira korona virus, ali su prisutne i druge sezonske bolesti.

Ljekari navode da djeca najprije obolijevaju, a simptomi se javljaju naglo i agresivno. Roditelji širom Sarajeva prijavljuju:

- visoke temperature do 40°C koje se teško skidaju i često vraćaju,

- obilno iskašljavanje i curenje nosa,

- simptome gnojne angine, koja se sve češće povezuje s aktivnim korona virusom.

Zbog težih kliničkih slika mnoga djeca zahtijevaju antibiotsku terapiju, a ljekari im najčešće propisuju lijek Sumamed.

Odrasli također obolijevaju

Nekoliko dana nakon djece infekcija zahvata i odrasle, koji imaju slične simptome, ali obično niže temperature, do 38°C. Ipak, oporavak kod odraslih je često teži.

Najčešći simptomi kod odraslih uključuju:

- jaku malaksalost,

- gubitak mirisa i okusa,

- uporan i produktivan kašalj,

- bol u grudima prilikom kašljanja,

- teško izbacivanje šlajma.

Prema riječima ljekara, mnogi pacijenti prvo razviju početnu upalu pluća, nakon čega se infekcija potvrđuje kao korona virus.

Zdravstvene ustanove pune, građani u strahu

Ljekari upozoravaju roditelje i odrasle da se jave na vrijeme, posebno ako se temperatura teško obara ili se javljaju simptomi plućnih problema.

Zdravstveni radnici podsjećaju da je riječ o novom talasu sezonskog virusa koji se brzo širi među najmlađima, nakon čega prelazi na stariju populaciju.

U narednim danima očekuje se dodatno povećanje broja oboljelih.