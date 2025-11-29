Koronavirus ponovo hara: Najveća opasnost prijeti djeci

Domovi zdravlja i pedijatrijske ambulante u Sarajevu posljednjih deset dana bilježe znatno povećan broj pregleda, a ljekari kažu da imaju "pune ruke posla“. Najveća opasnost ovog talasa korona virusa prijeti djeci.
Tokom novembra pedijatrijske ambulante u Sarajevu bilježe nagli porast pacijenata s respiratornim infekcijama, među kojima dominira korona virus, ali su prisutne i druge sezonske bolesti.
Ljekari navode da djeca najprije obolijevaju, a simptomi se javljaju naglo i agresivno. Roditelji širom Sarajeva prijavljuju:
- visoke temperature do 40°C koje se teško skidaju i često vraćaju,
- obilno iskašljavanje i curenje nosa,
- simptome gnojne angine, koja se sve češće povezuje s aktivnim korona virusom.
Zbog težih kliničkih slika mnoga djeca zahtijevaju antibiotsku terapiju, a ljekari im najčešće propisuju lijek Sumamed.
Odrasli također obolijevaju
Nekoliko dana nakon djece infekcija zahvata i odrasle, koji imaju slične simptome, ali obično niže temperature, do 38°C. Ipak, oporavak kod odraslih je često teži.
Najčešći simptomi kod odraslih uključuju:
- jaku malaksalost,
- gubitak mirisa i okusa,
- uporan i produktivan kašalj,
- bol u grudima prilikom kašljanja,
- teško izbacivanje šlajma.
Prema riječima ljekara, mnogi pacijenti prvo razviju početnu upalu pluća, nakon čega se infekcija potvrđuje kao korona virus.
Zdravstvene ustanove pune, građani u strahu
Ljekari upozoravaju roditelje i odrasle da se jave na vrijeme, posebno ako se temperatura teško obara ili se javljaju simptomi plućnih problema.
Zdravstveni radnici podsjećaju da je riječ o novom talasu sezonskog virusa koji se brzo širi među najmlađima, nakon čega prelazi na stariju populaciju.
U narednim danima očekuje se dodatno povećanje broja oboljelih.