Preuranjeni pubertet je sve češći kod djevojčica, osobito nakon pandemije korona virusa

Epidemiološke studije pokazuju da se snižava dobna granica početka puberteta, osobito kod djevojčica diljem svijeta pa tako i u Hrvatskoj, a mnoge studije upućuju na to da se taj trend dodatno ubrzao nakon pandemije covida.

Pročelnica Zavoda za endokrinologiju i dijabetes, Klinike za pedijatriju KBC Zagreb doc. dr. sc. Nevena Krnić kaže da je trend ranijeg početka puberteta počeo u zapadnim zemljama početkom 2000-ih, a potom se raširio na sve zemlje svijeta. Preuranjenim pubertetom smatra se razvoj koji započinje prije osme godine kod djevojčica ili prije devete godine kod dječaka.

- Normalnim se smatra razvoj sekundarnih spolnih obilježja poput rasta grudi i pojave dlačica nakon osme godine kod djevojčica. Odnosno povećanje spolovila i razvoj spolne dlakavosti nakon devete godine kod dječaka. Također, normalnim se smatra i pojava prve menstruacije nakon desete godine. Sve što se uklapa u te okvire smatra se urednim razvojem - objašnjava Krnić.

Kada dođe do razvoja prije navedene dobi to se smatra preuranjenim pubertetom i zahtijeva obradu. Naglašava da uzroci nisu uvijek nužno povezani s bolešću.

- Preuranjeni pubertet se u najvećeg broja djece očituje ranijim početkom razvoja spolnih obilježja, poput ranog razvoja dojki, no u većine djece promjene postupno napreduju i menstruacija ne nastupa prerano. Ovaj trend, opisan u nizu istraživanja, događa se i u Hrvatskoj pogotovo u zadnjih desetak godina - objašnjava Krnić.

Kada dođe do razvoja prije navedene dobi to se smatra preuranjenim pubertetom i zahtijeva obradu. Naglašava da uzroci nisu uvijek nužno povezani s bolešću.

- Preuranjeni pubertet se u najvećeg broja djece očituje ranijim početkom razvoja spolnih obilježja, poput ranog razvoja dojki, no u većine djece promjene postupno napreduju i menstruacija ne nastupa prerano. Ovaj trend, opisan u nizu istraživanja, događa se i u Hrvatskoj pogotovo u zadnjih desetak godina - objašnjava Krnić.

Kada dođe do razvoja prije navedene dobi to se smatra preuranjenim pubertetom i zahtijeva obradu. Naglašava da uzroci nisu uvijek nužno povezani s bolešću.

- Preuranjeni pubertet se u najvećeg broja djece očituje ranijim početkom razvoja spolnih obilježja, poput ranog razvoja dojki, no u većine djece promjene postupno napreduju i menstruacija ne nastupa prerano. Ovaj trend, opisan u nizu istraživanja, događa se i u Hrvatskoj pogotovo u zadnjih desetak godina - objašnjava Krnić.