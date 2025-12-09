Simpozij „NeuroFuture Sarajevo 2025“: Brojni stručnjaci 12. i 13. decembra o dječijoj neurologiji

Udruženje dječijih neurologa u Bosni i Hercegovini organizuje Drugi međunarodni simpozij iz dječije neurologije „NeuroFuture Sarajevo 2025“, koji će biti održan 12. i 13. decembra 2025. godine u Sarajevu.

Simpozij će okupiti stručnjake iz Bosne i Hercegovine, regiona i drugih zemalja s ciljem razmjene stručnih znanja i iskustava iz oblasti dječije neurologije.

"NeuroFuture Sarajevo 2025" je ključni stručni događaj koji omogućava razmjenu aktuelnih saznanja, unaprijeđenje kliničke prakse i jačanje profesionalnih kapaciteta u oblasti dječije neurologije.

Fokus događaja bit će dalji razvitak stručne prakse, razvoju sistemskih rješenja, te jačanju međusektorske saradnje u dijagnostici i tretmanu neuroloških poremećaja kod djece.

Program simpozija uključuje stručna predavanja, panel diskusije i sesije namijenjene analizi savremenih pristupa dječijoj neurologiji. Poseban akcenat biti će na razmjeni podataka, primjeni novih istraživanja i optimizaciji kliničkih procedura.

- Sarajevo, grad koji pamti, obnavlja se i grad susreta i otpornosti simbolizira vrijednosti koje NeuroFuture 2025 želi prenijeti – znanje, saradnju i humanost. Njegove mahale i ulice podsjećaju na neuronske puteve dječijeg mozga, nevidljive, ali presudne za identitet i iskustvo - ističe Emina Vukas, organizatorica Simpozija, ispred Udruženja dječijih neurologa u BiH.