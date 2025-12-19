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ZDRAVSTVENI SAVJETI

Potvrdili stručnjaci: Ovi kućni lijekovi su izuzetno učinkoviti kod grlobolje

Ispijanje toplih napitaka poput čaja ili bistre supe može pomoći u održavanju grla vlažnim i smanjenju kašljanja

Grlobolja je česta. Unsplash

Dž. M.

19.12.2025

Grlobolja je česta, posebno tokom sezone prehlada i gripe, a često je uzrokovana virusnim infekcijama poput prehlade ili gripe. Iako obično nije ozbiljan zdravstveni problem, može izazvati velike nelagode poput bolova, peckanja i poteškoća pri gutanju. Srećom, postoji nekoliko kućnih lijekova koji mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

Ispijanje toplih napitaka poput čaja ili bistre supe može pomoći u održavanju grla vlažnim i smanjenju kašljanja. Kamilica i zeleni čaj posebno se ističu zbog svojih protuupalnih svojstava. Također, med je vrlo učinkovit, zahvaljujući svojim antibakterijskim i antioksidativnim svojstvima, a može ublažiti kašalj i smanjiti iritaciju grla.

Jedan od najpoznatijih kućnih tretmana je grgljanje tople slane vode, što pomaže u smanjenju oticanja i čišćenju sluzi iz grla. Također, ljuta paprika, koja sadrži kapsaicin, može pomoći u ublažavanju boli, no treba je koristiti s oprezom kako ne bi izazvala dodatne smetnje poput curenja nosa.

Iako ovi kućni lijekovi ne uklanjaju uzrok grlobolje, oni mogu znatno ublažiti simptome i olakšati oporavak. Ako bol potraje duže ili postane ozbiljnija, preporučuje se savjetovanje s ljekarom.

# NAPITCI
# ZDRAVLJE
# GRLOBOLJA
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