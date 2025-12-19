Potvrdili stručnjaci: Ovi kućni lijekovi su izuzetno učinkoviti kod grlobolje

Grlobolja je česta, posebno tokom sezone prehlada i gripe, a često je uzrokovana virusnim infekcijama poput prehlade ili gripe. Iako obično nije ozbiljan zdravstveni problem, može izazvati velike nelagode poput bolova, peckanja i poteškoća pri gutanju. Srećom, postoji nekoliko kućnih lijekova koji mogu pomoći u ublažavanju simptoma.

Ispijanje toplih napitaka poput čaja ili bistre supe može pomoći u održavanju grla vlažnim i smanjenju kašljanja. Kamilica i zeleni čaj posebno se ističu zbog svojih protuupalnih svojstava. Također, med je vrlo učinkovit, zahvaljujući svojim antibakterijskim i antioksidativnim svojstvima, a može ublažiti kašalj i smanjiti iritaciju grla.