Jačaju osjećaji tuge, izolacije i psihičke krize: Praznična tuga nije rijetkost

Praznično vrijeme ne donosi svima osjećaj sreće. Za nemali broj ljudi ovo doba godine predstavlja posebno težak period. Nažalost, najveselije doba godine ima i svoju drugu, tamnu stranu. Obično se u ovo doba bilježi veći broj psihijatrijskih intervencija, ali i povećan broj suicida, kao i raznih oblika nasilja.

Da blagdanska i praznična tuga nije rijetkost, potvrđuje u razgovoru za „Dnevni avaz“ Vildana Zrnanović-Hasanović, klinički psiholog i psihoterapeut.

- Da, praznici se često opisuju kao vrijeme radosti, bliskosti i zajedništva. Ipak, u psihološkoj praksi vidimo da oni imaju i svoju drugu stranu, onu o kojoj se rjeđe govori. Praznici ne stvaraju emocije ni iz čega, oni pojačavaju ono što već nosimo u sebi. Kada su u nama tuga, usamljenost ili osjećaj gubitka, upravo tada oni postaju glasniji – kaže Zrnanović-Hasanović.

Kao psiholog i psihoterapeut, ističe, svake godine u ovom periodu susreće ljude kojima praznici nisu odmor, već napor.

- Posebno su to oni koji nisu kod kuće. Oni koji su daleko od porodice, koji nemaju gdje da se vrate ili čiji se pojam doma s vremenom promijenio. U psihološkom smislu, dom nije samo mjesto, to je onaj osjećaj sigurnosti i pripadanja. Kada tog osjećaja nema, praznici ga ne mogu nadomjestiti, oni ga samo učine dodatno vidljivijim. Još teži su praznici za one koji su doživjeli gubitke. Gubitak voljene osobe, odnosa, porodice kakva je nekada bila – iznosi naša sagovornica.

Proces žalovanja

Datumi i rituali, kaže, nose snažnu emocionalnu memoriju, pa se tuga upravo tada često vraća, iznenada i snažno.

- Elizabet Kubler-Ros (Elisabeth Kübler-Ross) je jednostavno i tačno rekla: „Tuga ne nestaje, ona se mijenja“. I to je važno zapamtiti, jer ono što se javlja tokom praznika nije nazadovanje, već dio procesa žalovanja. Mnogi u ovom periodu nose i dodatni teret krivice. Krivice jer nisu radosni. Jer im se ne ide na okupljanja. Jer se osjećaju „drugačije nego prije“ – priča nam Zrnanović-Hasanović.

Dozvola da ne budemo veseli ako to nismo

Zrnanović-Hasanović kaže da društvena očekivanja često ostavljaju malo prostora za autentičnost, a emocionalna disonanca tj. potreba da izgledamo bolje nego što se osjećamo dodatno iscrpljuje.

- Važno je reći jasno i stručno: anksioznost, tuga, povlačenje ili emotivna osjetljivost tokom praznika nisu znak slabosti. Kako je Karl Rodžers (Carl Rogers) govorio: „Paradoks je u tome da se promjena događa tek onda kada prihvatimo sebe takvima kakvi jesmo“. Mentalno zdravlje ne prati kalendar niti se povinuje društvenim narativima o obaveznoj sreći. Možda je najveći dar koji sebi možemo dati tokom praznika dozvola da ne budemo veseli ako to nismo, da budemo tužni ako tugujemo, da se povučemo ako nam je to potrebno i da potražimo podršku bez srama – zaključuje ova stručnjakinja.