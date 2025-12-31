Kako izbjeći mamurluk nakon dočeka: Ljekari savjetuju šta zaista pomaže

Doček Nove godine za mnoge podrazumijeva konzumiranje alkohola na proslavama, što često znači i neugodan mamurluk narednog dana. Ipak, ljekari ističu da postoje načini kojima se negativni efekti mogu ublažiti ili svesti na minimum.

Najvažniji korak

Glavni razlog zbog kojeg se javlja osjećaj mamurluka nakon konzumiranja alkohola jeste dehidracija, zbog čega je prvi i najvažniji korak unos dovoljne količine tečnosti. Iako je voda osnovna mjera, stručnjaci ističu da dodatak elektrolita može značajno poboljšati stanje organizma.

Elektroliti su esencijalni minerali neophodni za normalno funkcionisanje tijela, jer omogućavaju pravilno djelovanje mišića i živaca. Tokom konzumiranja alkohola tijelo gubi značajne količine elektrolita, što doprinosi pojavi umora, glavobolje i vrtoglavice.

Doktor Sandžaj Mehta (Sanjay Mehta), ljekar opće prakse u Londonu, za Express.co.uk pojasnio je:

- Najveći problem je dehidracija, jer je alkohol diuretik koji uzrokuje gubitak tečnosti i elektrolita, što često dovodi do tipičnog umora, glavobolje i vrtoglavice povezanih s mamurlukom. Zato je idealno osigurati dobru hidrataciju prije, tokom i nakon konzumiranja alkohola. Kako biste nadoknadili izgubljene elektrolite, možete konzumirati napitke bogate elektrolitima ili uzimati elektrolitske tablete koje se mogu kupiti bez recepta, idealno prije spavanja, kako bi se apsorpcija odvijala dok spavate.

Pogoršanje stanja

Iako je mnogima prva pomisao šoljica kafe, naročito ako su umorni ili imaju obaveze, ljekari upozoravaju da kofein može dodatno pogoršati stanje jer također doprinosi dehidraciji.

Doktorica Tamsin Luis (Tamsin Lewis) iz organizacije Reborne Longevity naglašava da su elektrolitski napici posebno korisni kod mučnine i vrtoglavice nakon konzumiranja alkohola. Ističe da ih treba uzimati u malim gutljajima, objašnjavajući:

- Alkohol iritira sluznicu želuca. Đumbir pomaže u smirivanju mučnine, elektroliti sprečavaju dehidraciju, a antacidi smanjuju nelagodu povezanu s kiselinom.

Snižen pritisak

Dehidracija može dovesti i do sniženja krvnog pritiska, pa elektrolitski napici mogu pomoći osobama koje tokom mamurluka osjećaju izraženu vrtoglavicu.

Elektroliti se, osim putem posebnih napitaka ili dodataka prehrani, mogu unositi i kroz ishranu. Doktor Ros Peri (Ross Perry), ljekar opće prakse i medicinski direktor Cosmedicsa, preporučuje konzumiranje namirnica bogatih kalijem dan nakon konzumiranja alkohola.

- Konzumiranje hrane bogate kalijem narednog dana, poput banana, narandži, kajsija, lisnatog povrća, špinata, brokolija, krompira, gljiva i graška, pomaže u ublažavanju simptoma mamurluka i nadoknađuje izgubljene elektrolite, zbog čega se organizam brže oporavlja - kazao je.