Imunizacija protiv HPV virusa u Federaciji BiH: Vakcina koja sprečava rak grlića maternice dostupna besplatno

Januar je mjesec podizanja svijesti o karcinomu grlića maternice čiji je glavni uzročnik humani papiloma virus (HPV), a najefikasnija zaštita imunizacija. Zavod za javno zdravstvo FBiH provodi kampanju „Mali korak za veliku sigurnost“ s ciljem prevencije i što veće imunizacije protiv HPV- i u toku su Dani otvorenih vrata u ambulantama za nadzor zdravstvenog stanja stanovništva Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
Zavod provodi i preporučuje besplatnu imunizaciju protiv HPV-a, prvenstveno djevojčicama i dječacima u dobi od 13 i 14 godina. Daju se dvije doze devetovalentne vakcine protiv HPV-a, s razmakom od najmanje šest mjeseci između 1. i 2. doze. U zavisnosti od dostupnosti vakcina, Zavod vakciniše i starije dobne grupe.
Visoka smrtnost
Godišnje više od 150 žena u FBiH oboli od raka grlića maternice, a više od 80 njih umre. Imunizacija protiv HPV-a je siguran način zaštite od karcinoma i bolesti uzrokovanih HPV-om. Specijalistica ginekologije i akušerstva Dženita Kurtćehajić za „Dnevni avaz“ je kazala da se ovom vakcinacijom može spriječiti bolest.
- Jako je važno da informišemo da je ova vakcina prisutna na tržištu duže od 15 godina, da nema aktivan soj virusa i da je zaista sigurna. U Australiji su gotovo sve djevojčice vakcinisane i tamo se ova bolest jako rijetko pojavljuje. Smatra se da kroz nekoliko godina u tim razvijenim zemljama uopšte neće postojati bolest karcinoma grlića maternice. Mi moramo raditi na edukaciji s pacijentima, da objasnimo da je ta vakcina sigurna. Znamo da je više od 90 posto uzrok karcinoma grlića maternice HPV virus, samim tim što ćemo eliminisati infekciju HPV-om definitivno ćemo smanjiti ovu bolest – kazala je Kurtćehajić za „Avaz“.
Ostali benefiti
Direktor Zavoda i infektolog Siniša Skočibušić kaže da je uvođenje HPV imunizacije u Federaciji BiH jedan od najvrednijih javnozdravstvenih iskoraka.
- Ne samo da štiti od bradavica nego žene štiti od smrtonosnog karcinoma cerviksa, ali i drugih malignih bolesti povezanih s HPV-om. Ovo je ulaganje u zdravlje budućih generacija, preventivna mjera koja spašava živote i rasterećuje zdravstveni sustav - rekao je direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Siniša Skočibušić.
U protekle tri godine provođenja imunizacije protiv HPV-a, u Federaciji BiH dato je gotovo 15.000 doza vakcina. Pravovremena prevencija imunizacijom i redovni pregledi predstavljaju najvažniji korak u zaštiti zdravlja i spašavaju živote.
Ključni korak
Ova vakcina je jedna od najznačajnijih preventivnih mjera u modernoj medicini. Predstavlja ključni korak ka smanjenju obolijevanja od karcinoma vrata maternice, koji je među prvih pet karcinoma u ženskoj populaciji, navode iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH.
U protekle tri godine u Federaciji BiH dato je gotovo 15.000 doza vakcina.