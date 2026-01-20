Imunizacija protiv HPV virusa u Federaciji BiH: Vakcina koja sprečava rak grlića maternice dostupna besplatno

Januar je mjesec podizanja svijesti o karcinomu grlića maternice čiji je glavni uzročnik humani papiloma virus (HPV), a najefikasnija zaštita imunizacija. Zavod za javno zdravstvo FBiH provodi kampanju „Mali korak za veliku sigurnost“ s ciljem prevencije i što veće imunizacije protiv HPV- i u toku su Dani otvorenih vrata u ambulantama za nadzor zdravstvenog stanja stanovništva Zavoda za javno zdravstvo FBiH. Zavod provodi i preporučuje besplatnu imunizaciju protiv HPV-a, prvenstveno djevojčicama i dječacima u dobi od 13 i 14 godina. Daju se dvije doze devetovalentne vakcine protiv HPV-a, s razmakom od najmanje šest mjeseci između 1. i 2. doze. U zavisnosti od dostupnosti vakcina, Zavod vakciniše i starije dobne grupe. Visoka smrtnost Godišnje više od 150 žena u FBiH oboli od raka grlića maternice, a više od 80 njih umre. Imunizacija protiv HPV-a je siguran način zaštite od karcinoma i bolesti uzrokovanih HPV-om. Specijalistica ginekologije i akušerstva Dženita Kurtćehajić za „Dnevni avaz“ je kazala da se ovom vakcinacijom može spriječiti bolest.

Kurtćehajić: U Australiji gotovo iskorijenjeno . Instagram Kurtćehajić: U Australiji gotovo iskorijenjeno . Instagram

- Jako je važno da informišemo da je ova vakcina prisutna na tržištu duže od 15 godina, da nema aktivan soj virusa i da je zaista sigurna. U Australiji su gotovo sve djevojčice vakcinisane i tamo se ova bolest jako rijetko pojavljuje. Smatra se da kroz nekoliko godina u tim razvijenim zemljama uopšte neće postojati bolest karcinoma grlića maternice. Mi moramo raditi na edukaciji s pacijentima, da objasnimo da je ta vakcina sigurna. Znamo da je više od 90 posto uzrok karcinoma grlića maternice HPV virus, samim tim što ćemo eliminisati infekciju HPV-om definitivno ćemo smanjiti ovu bolest – kazala je Kurtćehajić za „Avaz“. Ostali benefiti Direktor Zavoda i infektolog Siniša Skočibušić kaže da je uvođenje HPV imunizacije u Federaciji BiH jedan od najvrednijih javnozdravstvenih iskoraka.

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