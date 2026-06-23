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MALI SAVJETI

Kako prirodno ublažiti staračke pjege na koži

Stručnjaci naglašavaju da je najvažniji korak svakodnevna zaštita od sunca

Kako ih ukloniti. Pixabay

Dž. B.

23.6.2026

Staračke pjege, odnosno hiperpigmentacije, čest su estetski problem koji se pojavljuje s godinama, najčešće kao posljedica dugotrajnog izlaganja suncu. Iako ih nije moguće potpuno ukloniti isključivo prirodnim metodama, njihovo vidljivo ublažavanje je moguće uz dosljednu njegu i zaštitu kože.

Stručnjaci naglašavaju da je najvažniji korak svakodnevna zaštita od sunca. Korištenje krema sa zaštitnim faktorom SPF 30 do 50 sprječava daljnje tamnjenje postojećih pjega i nastanak novih.

Među prirodnim metodama koje se često koriste ističu se aloe vera, koja umiruje kožu i može postepeno posvijetliti tamne mrlje, zatim zeleni čaj bogat antioksidansima te kurkuma, koja se u obliku maski tradicionalno koristi za ujednačavanje tena. Razrijeđeno jabukovo sirće i sok limuna također se pominju kao prirodni izbjeljivači, ali uz oprez zbog moguće iritacije kože.

Uz prirodne pristupe, dermatolozi često preporučuju i sastojke poput vitamina C, niacinamida i alfa-arbutina, koji su dokazano efikasniji u smanjenju pigmentacija.

Iako rezultati ne dolaze preko noći, redovna i pravilna njega kože može vremenom dovesti do vidnog poboljšanja. U slučajevima naglih promjena na koži, preporučuje se dermatološki pregled.

# SUNCE
# NJEGA
# STARAČKE PJEGE
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